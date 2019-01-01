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На Донбасі тричі порушили режим тиші

На Донбасі, 5 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Всі обстріл по позиціях Об'єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Водяної, що на Приазов'ї, у Старогнатовки і поблизу Лебединського.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Теги: оос, бойовики, режим тиші
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