На Донбасі тричі порушили режим тиші
Сьогодні, 02:28
На Донбасі, 5 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Всі обстріл по позиціях Об'єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Водяної, що на Приазов'ї, у Старогнатовки і поблизу Лебединського.
"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресцентр ООС.
Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Всі обстріл по позиціях Об'єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Водяної, що на Приазов'ї, у Старогнатовки і поблизу Лебединського.
"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
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