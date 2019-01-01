На Донбасі тричі порушили режим тиші





Про це



Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Всі обстріл по позиціях Об'єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Водяної, що на Приазов'ї, у Старогнатовки і поблизу Лебединського.



"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі, 5 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню.Про це повідомляє пресцентр ООС.Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.Всі обстріл по позиціях Об'єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Водяної, що на Приазов'ї, у Старогнатовки і поблизу Лебединського."Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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