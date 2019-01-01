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6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 листопада відзначають свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних Радість". На іконі зображена Діва Марія в оточенні хворих та скорботних людей, а також ангелів, які роблять щедрі та добрі справи.

Як правило, цього дня було прийнято молитися іконі Скорботній Божій Матері та просити її позбавити від скорботи і хвороб.

Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворінням в 1688 році. Пресвята Богородиця зцілила невиліковно хвору людину. Їй треба молитися в хвилини відчаю, у найважчий час і вона обов'язково допоможе.

Іменини 6 листопада святкують: Олексій, Лаврентій.

Народні прикмети на 6 листопада

– Впасти в яму 6 листопада – на довге і щасливе життя.

– Якщо в небі багато воронів – до снігопаду.

– Якщо дорогою додому побачите позаду себе білу собаку – до багатого, щасливого ​​і безтурботного життя весь рік.

Що можна робити 6 листопада

1. Купити або продати цього дня будинок або квартиру – до вдалого результату операції. Кажуть, що саме цей день приносить неабиякий успіх.

2. Кажуть, якщо вивести 6 листопада тарганів з дому – вони надовго покинуть ваш дім.

Що не можна робити 6 листопада

1. Цього дня слід бути дуже обережним з посудом. Випадково розбити тарілку – до чиєїсь смерті протягом року.

2. Якщо розбити дзеркало – до великої біди. Тому в цей день варто неабияк слідкувати за тим, аби нічого не випало з рук.



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Теги: свято, традиції, заборони
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