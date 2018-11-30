Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»
Сьогодні, 09:15
Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та на медикаменти «чорнобильцям».
Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію з обласного бюджету. Йдеться про 293 тисячі гривень. Понад 260 тисяч гривень спрямують на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети.
Ще 25 тисяч гривень – департаменту соцполітики на пільгове медичне забезпечення постраждалим внаслідок вибуху на ЧАЕС.
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Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію з обласного бюджету. Йдеться про 293 тисячі гривень. Понад 260 тисяч гривень спрямують на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети.
Ще 25 тисяч гривень – департаменту соцполітики на пільгове медичне забезпечення постраждалим внаслідок вибуху на ЧАЕС.
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Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»
Сьогодні, 09:15