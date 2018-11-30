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Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»

Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»
Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та на медикаменти «чорнобильцям».

Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію з обласного бюджету. Йдеться про 293 тисячі гривень. Понад 260 тисяч гривень спрямують на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети.

Ще 25 тисяч гривень – департаменту соцполітики на пільгове медичне забезпечення постраждалим внаслідок вибуху на ЧАЕС.

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Теги: діабетики, чорнобильці, субвенція, Луцьк
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