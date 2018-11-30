Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»

Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та на медикаменти «чорнобильцям».Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що місто отримало субвенцію з обласного бюджету. Йдеться про 293 тисячі гривень. Понад 260 тисяч гривень спрямують на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети.Ще 25 тисяч гривень – департаменту соцполітики на пільгове медичне забезпечення постраждалим внаслідок вибуху на ЧАЕС.