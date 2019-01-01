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У Польщі викрили дві фірми, які незаконно брали на роботу українців

У Польщі викрили дві фірми, які незаконно брали на роботу українців
У Польщі виявили 34-х громадян України, Грузії і Білорусі, які нелегально працювали в Поморському воєводстві.

20 українців та 4 грузинів незаконно працевлаштувала будівельна фірма, пoвідoмляє “Польське радіо”.

Іноземці нелегально працювали на терені Кошалінського та Білоґардського повітів. Роботодавець не повідомив відповідних органів про їх працевлаштування.

Ще 10 іноземців-нелегалів, в тому числі українців, виявили на суднобудівній фірмі Ґданська. У людей знову ж таки не було дозволів на працевлаштування, а двоє громадян України до того ж не мали навіть документів на легальне перебування в Польщі.

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Теги: Польща, роботодавці
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