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Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа

Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку трапилась ДТП.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці аварії.

ДТП сталась сьогодні, 6 листопада, близько 9:30. Водійка транспортного засобу Сitroen berlingo наздогнала легковик Кіа, водій якого мав здійснювати маневр ліворуч.

«Водійка не дотрималася безпечної дистанції, чим і спричинила дорожньо-транспортну пригоду», – кажуть очевидці.

На щастя внаслідок аварії постраждалих немає.
Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа
Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа
Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа


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Теги: аварія, Луцьк
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