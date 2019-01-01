Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа
Сьогодні, 10:10
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку трапилась ДТП.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці аварії.
ДТП сталась сьогодні, 6 листопада, близько 9:30. Водійка транспортного засобу Сitroen berlingo наздогнала легковик Кіа, водій якого мав здійснювати маневр ліворуч.
«Водійка не дотрималася безпечної дистанції, чим і спричинила дорожньо-транспортну пригоду», – кажуть очевидці.
На щастя внаслідок аварії постраждалих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці аварії.
ДТП сталась сьогодні, 6 листопада, близько 9:30. Водійка транспортного засобу Сitroen berlingo наздогнала легковик Кіа, водій якого мав здійснювати маневр ліворуч.
«Водійка не дотрималася безпечної дистанції, чим і спричинила дорожньо-транспортну пригоду», – кажуть очевидці.
На щастя внаслідок аварії постраждалих немає.
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