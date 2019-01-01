На Волині юнаки приховували аварію на дорозі, у якій на мотоциклі розбився їх друг

У Камінь-Каширському районі сталася аварія.Так, 3 листопада до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Гута-Камінська четверо хлопців із села Полиці, котрі поверталися додому, на узбіччі дороги знайшли 19-річного хлопця без свідомості. Підлітки відразу викликали «швидку», - пише Камінь-Каширський відділ поліції.Медики доставила потерпілого до реанімаційного відділення Камінь-Каширської лікарні, звідки в подальшому його доправили до Луцька.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 3:30 год. 19-річний житель с. Воєгоща, рухаючись по автошляху на мотоциклі, не впорався з керуванням та впав на узбіччя, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження – закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, внутрішньо-мозкову гематому.В подальшому вдалося з’ясувати, що особи, котрі його знайшли, виявилися його друзями, з якими він вживав спиртні напої. З метою уникнення відповідальності юнаки (двоє з них неповнолітні) заховали мотоцикл потерпілого неподалік місця події та свідомо замовчували інформацію про те, що трапилася дорожньо-транспортна пригода. Транспортний засіб згодом знайшли та доставили до поліції.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.З підлітками, які приховували факт ДТП провели профілактичну роботу, а також двох із них, притягнули до адмінвідповідальності за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння).