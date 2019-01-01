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Поплавському не дозволили поставити кафе у центральному парку Луцька

Поплавському не дозволили поставити кафе у центральному парку Луцька
Підприємцю Володимиру Поплавському не продовжили розміщення групи тимчасових споруд в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Олександр Серватович поцікавився, звідки на цьому місці з’явилася каналізація, адже централізованої як такої там немає, і чому виникла добудова у сторону мотузкового парку.
«Там стоїть сморід у певний час, коли є перевантаження септика», - каже Серватович.

Підприємець Володимир Поплавський надав документи, які погоджують наявність каналізації у тому місці «Луцькводоканалом». Утім, погодився, що централізованої каналізації там немає, а наявна лише вигрібна яма. За його словами, добудова – це паркан, який кафе дозволили поставити у 2011 році.

«Там в нас стоять бачки, коробки… щоб діти не бачили. Там був кіоск на тому місці і ми зробили, щоб все було красиво. Я звертався в управління містобудування і погодили наявність такої добудови в межах 30 «квадратів», - відповів він.

Натомість члени виконкому порадили підприємцю впорядкувати територію, а тоді вже звертатися з погодженням продовження розміщення тимчасових споруд.

«Я звертався, мені надали схему і я все зробив. Також понад 46 тисяч я сплатив у міський бюджет добровільно, цього не було в умовах договору. Можливо, я не так щось зробив, але я стараюся», - сказав Поплавський.

У підсумку, проєкт рішення не підтримали.

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Теги: центральний парк, Луцьк, Поплавський
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Коментарі 1
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Сільським жителям парк не потрібен.
Сільським жителям потрібні шашлики.
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