У Ковелі автомобіль Ford збив велосипедистку

У Ковелі в ДТП постраждала 65-річна велосипедистка.Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 листопада близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 28-річний місцевий житель. Водій збив 65-річну велосипедистку, жительку райцентру Ковель, котра рухалася у зустрічному напрямку.Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.