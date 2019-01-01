У Луцьку збирають персональні дані школярів для е-квитка: що про це думають батьки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку почали збирати персональні дані школярів та їхніх батьків для видачі електронних карток для проїзду в громадському транспорті. Вони діятимуть з 11 листопада.
Погоджуються надавати інформацію про себе та дітей не всі лучани, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Лучанин Денис Набока, батько двох учнів, розповів, що у школі йому дали документи, які потрібно заповнити для отримання пільгової картки для проїду школярів у громадському транспорті. Надавати цю інформацію чоловік відмовився.
«Дали для підпису, трохи здивувався, якщо чесно. Я, взагалі, не певен, що в Україні зараз безпечно залишати свої дані і бути переконаним, що вони не залишаться десь публічно або не потраплять до третіх осіб. До того всього мушу давати згоду на обробку моїх персональних даних. Тут я взагалі взагалі плутаюсь до чого воно стосовно проїзного документа» - каже Денис Набока.
Лучанин Андрій Шаховський каже, що турецька фірма, яка встановлює і обслуговує електронну систему проїзду, може надати інформацію від батьків третім особам.
«Це є пенсіонери, діти, які вчаться в школах, а саме основне – атошники, які можуть бути виділені в окремий файл - і ця інформація коштує грошей» - говорить Андрій Шаховський.
Зі слів керівника транспортного управління Луцька Володимира Степанова, захист персональних даних передбачений договором з оператором «Сіті Кард Систем».
«Захищені, в договорі написано про відповідальність оператора щодо збереження цих персональних даних і подальше їхнє зберігання. Пізніше вони їх мають давати нам для архівування на виконком. Всі ці питання прописані і передбаченні», - розповідає Володимир Степанов.
Юрист Олег Лягутко говорить, що люди, які отримують пільгові картки, надають згоду на використання своїх персональних даних добровільно. З його слів, перелік інформації, яку збирає товариство «Сіті Кард Систем» більший, ніж могло бути потрібно для виготовлення електронних квитків.
«Тобто, передбачена можливість використання персональних даних в рекламних цілях, в інших цілях, можливість передача даних третім особам. Це є перевищенням тої необхідності яка потрібна. Законодавством не встановлений певних порядок і зразок заповнення даної заяви. Особа має дати згоду на обробку персональних даних, але виключно тин даних, які вона вважає на необхідне. В цій ситуації я би радив двічі подумати, перш ніж давати згоду на передачу персональних даних іншим невстановленим особам», - каже Олег Лягутко.
Кореспонденти Суспільного намагалися взяти коментар у представників товариства ТОВ “Сіті Кард Систем”. За телефоном, вказаним на їхній офіційній сторінці, ніхто не відповідав.
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Погоджуються надавати інформацію про себе та дітей не всі лучани, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Лучанин Денис Набока, батько двох учнів, розповів, що у школі йому дали документи, які потрібно заповнити для отримання пільгової картки для проїду школярів у громадському транспорті. Надавати цю інформацію чоловік відмовився.
«Дали для підпису, трохи здивувався, якщо чесно. Я, взагалі, не певен, що в Україні зараз безпечно залишати свої дані і бути переконаним, що вони не залишаться десь публічно або не потраплять до третіх осіб. До того всього мушу давати згоду на обробку моїх персональних даних. Тут я взагалі взагалі плутаюсь до чого воно стосовно проїзного документа» - каже Денис Набока.
Лучанин Андрій Шаховський каже, що турецька фірма, яка встановлює і обслуговує електронну систему проїзду, може надати інформацію від батьків третім особам.
«Це є пенсіонери, діти, які вчаться в школах, а саме основне – атошники, які можуть бути виділені в окремий файл - і ця інформація коштує грошей» - говорить Андрій Шаховський.
Зі слів керівника транспортного управління Луцька Володимира Степанова, захист персональних даних передбачений договором з оператором «Сіті Кард Систем».
«Захищені, в договорі написано про відповідальність оператора щодо збереження цих персональних даних і подальше їхнє зберігання. Пізніше вони їх мають давати нам для архівування на виконком. Всі ці питання прописані і передбаченні», - розповідає Володимир Степанов.
Юрист Олег Лягутко говорить, що люди, які отримують пільгові картки, надають згоду на використання своїх персональних даних добровільно. З його слів, перелік інформації, яку збирає товариство «Сіті Кард Систем» більший, ніж могло бути потрібно для виготовлення електронних квитків.
«Тобто, передбачена можливість використання персональних даних в рекламних цілях, в інших цілях, можливість передача даних третім особам. Це є перевищенням тої необхідності яка потрібна. Законодавством не встановлений певних порядок і зразок заповнення даної заяви. Особа має дати згоду на обробку персональних даних, але виключно тин даних, які вона вважає на необхідне. В цій ситуації я би радив двічі подумати, перш ніж давати згоду на передачу персональних даних іншим невстановленим особам», - каже Олег Лягутко.
Кореспонденти Суспільного намагалися взяти коментар у представників товариства ТОВ “Сіті Кард Систем”. За телефоном, вказаним на їхній офіційній сторінці, ніхто не відповідав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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