Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00 с. Міжлісся
Горохівський район
1. с.Холонів
09:00-17:00 Холонівська сільська рада- башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів:
вул. Паркова,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 9:30 - 16:30
с.Топилище вул.Набережна, с.Завидів
2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-265 чистка траси.
9:30 - 16:30 с.Литовеж
вул.Б.Хмельницького116_23,Якобчука 11-29
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 09:30 – 17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" (майстерня). с.Нуйно, вул. Л.Українки
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ковельське Райво (школа)
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Малий Порськ
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Інститут «Волиньводпроект»
Університет, історичний факультет
ДЮСШ №2
Перукарня
Магазин
Кримінальна лабораторія просп. Перемоги, 10, 12
вул. 8-го Березня, 2, 4
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 130
10:00 – 17:00 Лікарня с Гуща
с Гуща
2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.
10:00 – 17:00
Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.
3 КТП 169
10:00 – 17:00
Бригада
смт Шацьк
4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Котельня, ВУКГ м.Нововолинськ
вул.Волинська
вул.Козацька
вул.Симиренка
пров.Волинський
2 ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 ТП-47 09:00-17:00 Рятувальний загін, церква м.Нововолинськ
вул.Кримського, 1-26
вул.Небесної Сотні, 32-34
вул.Княгині Ольги, 1-7
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с.Дубечно вул.Довгаля.Вишнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-77 Л-1 11:00-13:00 Ружинська с/р- школа, КСС, ГРС с.Ружин вул.Центральна
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-314 10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-166 10:00-16:30 ФОП Пиндюк В.П. – магазин, церква с.Осекрів вул. Хутірська
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00 с. Міжлісся
Горохівський район
1. с.Холонів
09:00-17:00 Холонівська сільська рада- башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів:
вул. Паркова,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 9:30 - 16:30
с.Топилище вул.Набережна, с.Завидів
2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-265 чистка траси.
9:30 - 16:30 с.Литовеж
вул.Б.Хмельницького116_23,Якобчука 11-29
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 09:30 – 17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" (майстерня). с.Нуйно, вул. Л.Українки
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ковельське Райво (школа)
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Малий Порськ
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Інститут «Волиньводпроект»
Університет, історичний факультет
ДЮСШ №2
Перукарня
Магазин
Кримінальна лабораторія просп. Перемоги, 10, 12
вул. 8-го Березня, 2, 4
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 130
10:00 – 17:00 Лікарня с Гуща
с Гуща
2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.
10:00 – 17:00
Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.
3 КТП 169
10:00 – 17:00
Бригада
смт Шацьк
4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Котельня, ВУКГ м.Нововолинськ
вул.Волинська
вул.Козацька
вул.Симиренка
пров.Волинський
2 ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 ТП-47 09:00-17:00 Рятувальний загін, церква м.Нововолинськ
вул.Кримського, 1-26
вул.Небесної Сотні, 32-34
вул.Княгині Ольги, 1-7
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с.Дубечно вул.Довгаля.Вишнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-77 Л-1 11:00-13:00 Ружинська с/р- школа, КСС, ГРС с.Ружин вул.Центральна
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-314 10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-166 10:00-16:30 ФОП Пиндюк В.П. – магазин, церква с.Осекрів вул. Хутірська
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