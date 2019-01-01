Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада







Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00 с. Міжлісся





Горохівський район



1. с.Холонів

09:00-17:00 Холонівська сільська рада- башня

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів:

вул. Паркова,

вул. Центральна





Іваничівський район



1. 9:30 - 16:30

с.Топилище вул.Набережна, с.Завидів



2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-265 чистка траси.

9:30 - 16:30 с.Литовеж

вул.Б.Хмельницького116_23,Якобчука 11-29



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 09:30 – 17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" (майстерня). с.Нуйно, вул. Л.Українки



Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Ковельське Райво (школа)

Церква с.М.Порськ

Голобське споживче товариство

Ковельське МТМО с.Малий Порськ



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк



1. 13:30-17:00

Інститут «Волиньводпроект»

Університет, історичний факультет

ДЮСШ №2

Перукарня

Магазин

Кримінальна лабораторія просп. Перемоги, 10, 12

вул. 8-го Березня, 2, 4



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любомльський та Шацький райони



1 КТП 130

10:00 – 17:00 Лікарня с Гуща

с Гуща

2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.

10:00 – 17:00

Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.



3 КТП 169

10:00 – 17:00

Бригада

смт Шацьк



4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Котельня, ВУКГ м.Нововолинськ

вул.Волинська

вул.Козацька

вул.Симиренка

пров.Волинський

2 ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 ТП-47 09:00-17:00 Рятувальний загін, церква м.Нововолинськ

вул.Кримського, 1-26

вул.Небесної Сотні, 32-34

вул.Княгині Ольги, 1-7



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.

с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с.Дубечно вул.Довгаля.Вишнева



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-77 Л-1 11:00-13:00 Ружинська с/р- школа, КСС, ГРС с.Ружин вул.Центральна



2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-314 10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-166 10:00-16:30 ФОП Пиндюк В.П. – магазин, церква с.Осекрів вул. Хутірська



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00 с. Міжлісся1. с.Холонів09:00-17:00 Холонівська сільська рада- башняКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП с. Холонів:вул. Паркова,вул. Центральна1. 9:30 - 16:30с.Топилище вул.Набережна, с.Завидів2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-265 чистка траси.9:30 - 16:30 с.Литовежвул.Б.Хмельницького116_23,Якобчука 11-291. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 09:30 – 17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" (майстерня). с.Нуйно, вул. Л.УкраїнкиВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00Ковельське Райво (школа)Церква с.М.ПорськГолобське споживче товариствоКовельське МТМО с.Малий ПорськВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00Інститут «Волиньводпроект»Університет, історичний факультетДЮСШ №2ПерукарняМагазинКримінальна лабораторія просп. Перемоги, 10, 12вул. 8-го Березня, 2, 4Вимкнень споживачів не заплановано.1 КТП 13010:00 – 17:00 Лікарня с Гущас Гуща2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.10:00 – 17:00Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.3 КТП 16910:00 – 17:00Бригадасмт Шацьк4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт ШацькВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00Котельня, ВУКГ м.Нововолинськвул.Волинськавул.Козацькавул.Симиренкапров.Волинський2 ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 ТП-47 09:00-17:00 Рятувальний загін, церква м.Нововолинськвул.Кримського, 1-26вул.Небесної Сотні, 32-34вул.Княгині Ольги, 1-7Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика1. 10:00-16:00с.Дубечно вул.Довгаля.Вишнева1 ПЛ-0,4 кВКТП-77 Л-1 11:00-13:00 Ружинська с/р- школа, КСС, ГРС с.Ружин вул.Центральна2 ПЛ-0,4 кВКТП-314 10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця вул.Річкова3 ПЛ-0,4 кВКТП-166 10:00-16:30 ФОП Пиндюк В.П. – магазин, церква с.Осекрів вул. Хутірська

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