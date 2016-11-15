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У Луцьку маршрутка «летіла» на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО

У Луцьку маршрутка «летіла» на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
У Луцьку пізно ввечері 5 листопада екіпаж патрульних зупинив водія маршрутки, який порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Водій маршрутного транспортного засобу вирішив порушити правила дорожнього руху, проїжджаючи на заборонний жовтий сигнал світлофора. При цьому у його транспортного засобу не працювала лампа однієї з фар.

Чоловіка зупинили, провели профілактичну бесіду та винесли постанову, за якою передбачене накладення штрафу 425 гривень. Водій погодився з порушенням.


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Теги: Луцьк, патрульні, маршрутка
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