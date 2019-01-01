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У дівчинки з Волині – туберкульоз кісток: рідні благають про допомогу. ВІДЕО

У дівчинки з Волині – туберкульоз кісток: рідні благають про допомогу. ВІДЕО
У сім’ї Юзепчуків трапилась біда. Під час забавляння дівчинка отримала травму, після якої з кожним днем стан ноги погіршувався.

Два роки Любі не могли встановити діагноз, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Родичі розповідають, що дівчинку направляли у різні медзаклади області і щоразу призначали інше лікування. Лише два місяці тому, вже у київській клініці, дівчинці поставили діагноз – туберкульоз кісток.

Попереду на родину Юзепчуків чекає дороговартісне лікування. Власними силами кажуть, що не впораються, тому просять допомоги у небайдужих волинян.

Номер для детальної інформації – 0509214765, Наталія Юзепчук.
Номер картки: 5168 7556 3155 2441 Юзепчук Владислав Маркович.


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Теги: Юзепчуки, допомога
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