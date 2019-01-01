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Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО

Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі залізничники відзначили професійне світо. Давня співпраця поєднує трудові колективи Ковельського залізничного вузла з народним депутатом України Степаном Івахівим.

У 2013 році коштом благодійного фонду «Патріоти Волині» реконструювали та обладнали нічною підсвіткою один із символів Ковеля – пам'ятник паровозу СУ-253 на Привокзальній площі. З того часу Степан Івахів – частий гість в трудових колективах залізниці, добре знається на проблемах транспортної галузі, йдеться на сайті благодійного фонду.

Благодійний фонд народного депутата допомагав втілювати програми енергозбереження, придбав побутову та мультимедійну техніку для різних підрозділів залізниці. Щороку Степан Івахів та його помічники активно долучаються і до організації професійного свята залізничників. Під егідою благодійного фонду «Патріоти Волині» в міському палаці культури імені Шевченка відбулися корпоративні урочистості, на які запросили близько тисячі (саме стільки вміщує глядацький зал) представників різних професій на залізниці, ветеранів галузі.

Для них звучали слова вітань від представників влади – першого заступника міського голови Михайла Гетьмана та заступника голови районної державної адміністрації Аркадія Степанюка. Колег по цеху привітав і начальник станції Ковель Руслан Александрук.

Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО


«Саме ви – прості та звичайні люди, які щодня і протягом багатьох років сумлінно виконують свою відповідальну роботу, є надією та опорою нашої української залізниці, – звернувся до присутніх у залі директор благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині” Павло Самолюк. – Бажаю, щоб держава достойно оцінювала вашу працю. Здоров’я та достатку вам і вашим сім’ям! Успіху, миру та процвітання нашій Україні!»

Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО


З нагоди професійного свята кращі представники трудових колективів Ковельського залізничного вузла нагороджені почесними грамотами народного депутата України Степана Івахіва. Додатком до них стали цінні подарунки – холодильники від благодійного фонду “Патріоти Волині”. Загалом їх отримали 10 ковельських залізничників:

- старший оглядач вагонів пасажирського вагонного депо Микола Богдан;
- слюсар-механік радіоелектронної апаратури Анатолій Шумерук;
- слюсар з ремонту рухомого складу пасажирського вагонного депо Андрій Муха;
- слюсар з ремонту рухомого складу локомотивного депо Анатолій Булавка;
- помічник машиніста локомотивного депо Віктор Гученко;
- черговий дистанції колії Юрій Смаль;
- слюсар з ремонту рухомого складу експлуатаційного вагонного депо Микола Шевчук;
- сигналіст станції “Ковель” Володимир Барчук;
- диспетчер дистанції сигналізації і зв’язку Ірина Грицюк;
- електромонтер Людмила Цехош.

За багатолітню співпрацю з благодійним фондом «Патріоти Волині» спеціальним призом — мікрохвильовою піччю відзначили також завідувачку квитковими касами залізничного вокзалу Світлану Ящук.

А про позитивні емоції всіх присутніх на святі подбали зірки з народу, переможці телевізійного проекту «Україна має талант» – гурт «Лісапетний батальйон». Оваціями публіка зустрічала не лише хіти у виконанні артистів, а й дотепні жарти «командира» батальйону Наталії Фаліон.

«Ми вже вдруге виступаємо перед ковельськими залізничниками на запрошення народного депутата Степана Івахіва, – розповіла за лаштунками сцени Наталія Іванівна. – Для мене люди цієї професії – не чужі, бо в своєму житті я так наїздилася залізницею, не передати! В мене ж діти, одне за одним, були студентами: 11 років вчилися в Києві. І всі ці роки я возила їм поїздом торби з продуктами (посміхається). То я дуже добре знаюся на залізниці. І хочу всім залізничникам побажати: щоб у вас рейки блищали, а вагони не скрипіли! А головне: любіть свою роботу — і все буде ок!»

Задоволеними полишали концертну залу палацу Шевченка і залізничники.

Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО


«28 років відпрацювала на залізниці, зараз на пенсії. Дуже гарний концерт, і я рада, що прийшла на це свято – стільки знайомих тут побачила! Після такого позитиву забуваєш про всі проблеми та негаразди», – поділилася враженнями Зінаїда Васейко.

«Я просто в захваті, безмежно щаслива! - доповнює подругу Ольга Шваліковська. - Бажаю цим справді народним артистам, щоб вони і надалі радували людей своїми піснями та жартами. Спасибі Степану Івахіву та його благодійному фонду, що підтримують залізничників. А всім нам — достатку, добра і миру!».

Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО




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Теги: Ковель, День залізничника, Степан Івахів, благодійність
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