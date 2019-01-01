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На Волині викрили злодія-рецидивіста

На Волині викрили злодія-рецидивіста
Поліція викрила у Володимирі-Волинському крадія зі стажем.

Так, 5 листопада, із заявою про крадіжку до поліції звернувся 50-річний житель Володимира-Волинського. У чоловіка обікрали гараж. Зловмисник викрав із приміщення електроінструменти, вартістю понад 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 38-річний житель цього ж району. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманого обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше, ще двох крадіжках на території міста.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.


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