Небайдужий рибалка «здав» браконьєрів, які поставили сітки на водоймі

На водоймах Волині за 2 дні рибпатруль вилуч понад 10 сіток.Так, на озері Святе виявили та вилучили з водойми чотири риболовецькі сітки, - пише Волинський рибоохоронний патруль на своїй сорінці у facebook.Також обстежили озера Тисоболь та Турське, де знайшли сім сіток.А 5 листопада надійшло звернення до рибоохоронного патруля від небайдужого рибалки про заборонені знаряддя лову на водоймі поблизу села Чаруків Луцького району. Патрульні виїхали на місце події, обстежили водойму, де виявили та вилучили одну риболовецьку сітку. Відтак, склали відповідний акт, але самих порушників не знайшли.з першого листопада 2019 року на водоймах Волині розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.