У Світязі в чоловіка знайшли гранати та набої

У селі Світязь Шацького району правоохоронці вилучили у чоловіка два корпуси гранати «РГД-5», запали до них, а також патрони.Небезпечну знахідку виявили під час поверхневого огляду у 50-річного жителя райцентру, - пише ГУНП у Волинській області.Цього ж дня правоохоронці, під час затримання зловмисника, за місцем проживання провели санкціонований обшук в ході якого виявили та вилучили 15 патронів калібру 7,62 мм.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом незаконного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження.Досудове розслідування триває.