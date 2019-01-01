У Луцьку в другокласника виявили смертельно небезпечну менінгококову інфекцію

Зареєстрували випадок менінгококової інфекції в луцькій школі, проводяться протиепідемічні заходи.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Повідомляють, що запідозрили генералізовану форму менінгококової інфекції в учня 2 класу однієї з шкіл Луцька. Захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла до понад 39 градусів, головного болю, болю в м’язах, інтоксикації, пізніше на тілі з’явився висип.Дитину госпіталізували у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні. У зв’язку з проведеним лікуванням в стані дитини помітна позитивна динаміка.Лікарі провели епідеміологічне розслідування вогнища менінгококової інфекції в навчальному закладі. Проведені бактеріологічні обстеження підлягаючих контактних за місцем навчання і проживання, організовано консультативний огляд контактних лікарями. Людей зпідозрою на захворювання менінгококовою інфекцією серед контактних не виявили. Організували протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища інфекції за місцем навчання та проживання. Встановили медичний нагляд.Зауважують також, що щеплення для профілактики менінгококової інфекції в Україні не входить до Календаря профілактичних щеплень, як обов’язкове, а належить до рекомендованих. Вакцина проти менінгококової інфекції «Менактра» зареєстрована в Україні та при бажанні громадян може бути придбана самостійно.Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання з групи інфекцій дихальних шляхів з різноманітними клінічними проявами (від локалізованих до генералізованих форм хвороби), що викликається менінгококом. Зазвичай проявляється у вигляді менінгіту, або менінгококцемії.Джерелом менінгококової інфекції є лише людина. Розрізняють три групи джерел : 1) хворі менінгококовим менінгітом, або менінгококцемією (до 3% інфікованих); 2) особи інфіковані менінгококом з гострими проявами в області носоглотки з діагнозом риніт, назофарингіт (до 30% інфікованих); 3) здорові носії менінгокока. Число носіїв в сотні разів перевищує число хворих. Бактеріоносійство може тривати 2- 6 тижнів.Механізм передачі інфекції – повітряно-крапельний, при якому збудник виділяється назовні при кашлі, чиханні. Хворіють люди різного віку, найчастіше діти до 10-ти років. Інкубаційний (прихований) період коливається від 2-х до 10-ти днів, у середньому від складає 3-4 дні.У Волинській області захворювання менінгококовою інфекцією реєструють щорічно. В 2019 році зареєстрований ріст захворюваності в 2,4 рази, показник захворюваності на Волині в 2 рази вищий від середнього в Україні.