У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради





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На початку вересня до патрульної поліції у Луцьку звернулись мешканці вулиці Конякіна: за однією з адрес був відсутній дорожній знак 5.35.2 – пішохідний перехід. Працівники відділу безпеки дорожнього руху направили на департамент ЖКГ міськради вимогу усунути цей недолік. Через три тижні все виконали, а знак встановили.



Однак після обстеження цієї ділянки поліцейські знову виявили відсутність дорожнього знаку, тож на відповідального посадовця міськради винесли постанову за ч. 1 ст. 140 КупАП та наклали штраф 1 020 гривень.



Нагадують, що протягом жовтня комісія в складі представників патрульної поліції та відповідальних організацій оглядали вулиці міста. За результатами направили лист в орган місцевого самоврядування щодо ліквідації виявлених недоліків, адже саме на його балансі перебуває вулично-шляхова інфраструктура.



Такі проблеми, як ямковість, просідання проїзної частини, занижені люки, стан світлофорних обєктів, розміщення без погодження зовнішньої реклами в заборонених місцях та інші суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.



Зауважують, за 9 місяців поточного року патрульна поліція на вулицях міста зареєструвала 789 дорожньо-транспортних пригод, з них з потерпілими 167, в яких 6 осіб загинуло та 212 травмувалися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чиновник Луцької міської ради заплатив штраф за неякісно встановлений дорожній знак на вулиці Конякіна.Про це повідомляє патрульна поліція Волині На початку вересня до патрульної поліції у Луцьку звернулись мешканці вулиці Конякіна: за однією з адрес був відсутній дорожній знак 5.35.2 – пішохідний перехід. Працівники відділу безпеки дорожнього руху направили на департамент ЖКГ міськради вимогу усунути цей недолік. Через три тижні все виконали, а знак встановили.Однак після обстеження цієї ділянки поліцейські знову виявили відсутність дорожнього знаку, тож на відповідального посадовця міськради винесли постанову за ч. 1 ст. 140 КупАП та наклали штраф 1 020 гривень.Нагадують, що протягом жовтня комісія в складі представників патрульної поліції та відповідальних організацій оглядали вулиці міста. За результатами направили лист в орган місцевого самоврядування щодо ліквідації виявлених недоліків, адже саме на його балансі перебуває вулично-шляхова інфраструктура.Такі проблеми, як ямковість, просідання проїзної частини, занижені люки, стан світлофорних обєктів, розміщення без погодження зовнішньої реклами в заборонених місцях та інші суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.Зауважують, за 9 місяців поточного року патрульна поліція на вулицях міста зареєструвала 789 дорожньо-транспортних пригод, з них з потерпілими 167, в яких 6 осіб загинуло та 212 травмувалися.

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