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У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради

У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради
Чиновник Луцької міської ради заплатив штраф за неякісно встановлений дорожній знак на вулиці Конякіна.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

На початку вересня до патрульної поліції у Луцьку звернулись мешканці вулиці Конякіна: за однією з адрес був відсутній дорожній знак 5.35.2 – пішохідний перехід. Працівники відділу безпеки дорожнього руху направили на департамент ЖКГ міськради вимогу усунути цей недолік. Через три тижні все виконали, а знак встановили.

Однак після обстеження цієї ділянки поліцейські знову виявили відсутність дорожнього знаку, тож на відповідального посадовця міськради винесли постанову за ч. 1 ст. 140 КупАП та наклали штраф 1 020 гривень.

Нагадують, що протягом жовтня комісія в складі представників патрульної поліції та відповідальних організацій оглядали вулиці міста. За результатами направили лист в орган місцевого самоврядування щодо ліквідації виявлених недоліків, адже саме на його балансі перебуває вулично-шляхова інфраструктура.

Такі проблеми, як ямковість, просідання проїзної частини, занижені люки, стан світлофорних обєктів, розміщення без погодження зовнішньої реклами в заборонених місцях та інші суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.

Зауважують, за 9 місяців поточного року патрульна поліція на вулицях міста зареєструвала 789 дорожньо-транспортних пригод, з них з потерпілими 167, в яких 6 осіб загинуло та 212 травмувалися.

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Теги: Луцьк, статистика, штраф
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