вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Куди виконували рейси літаки з аеропорту «Луцьк-Крупа» понад 30 років тому

Куди виконували рейси літаки з аеропорту «Луцьк-Крупа» понад 30 років тому
Авіолюбителі опублікували таблицю повітряних рейсів далекого сполучення, які виконували екіпажі пасажирських літаків Л-410, Як-40 і Ан-24 з цивільного аеропорта "Луцьк - Крупа" станом на 15-те вересня 1985 року.

Про це йдеться на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook.

"Дана таблиця сьогодні зберігається для історії в ангарі Луцького Аероклубу "Крила Волині" на території нині закинутого цивільного аеропорта "Луцьк - Крупа", - йдеться у повідомлені.

Куди виконували рейси літаки з аеропорту «Луцьк-Крупа» понад 30 років тому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Крупа, аеропорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди виконували рейси літаки з аеропорту «Луцьк-Крупа» понад 30 років тому
Сьогодні, 14:20
У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради
Сьогодні, 14:02
Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Сьогодні, 13:44
У «Луцьктеплі» змінили терміни приймання показників лічильників гарячої води
Сьогодні, 13:15
Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк» Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»
08 липень, 12:12
Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком
03 травень, 12:35
Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
26 квітень, 14:10
Експерти оцінили перспективи цивільного аеропорту в Луцьку Експерти оцінили перспективи цивільного аеропорту в Луцьку
12 січень, 2017, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди виконували рейси літаки з аеропорту «Луцьк-Крупа» понад 30 років тому
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради
Сьогодні, 14:02
 0
Волинянки завоювали два «срібла» на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики
Сьогодні, 13:44
 0
У «Луцьктеплі» змінили терміни приймання показників лічильників гарячої води
Сьогодні, 13:15
 0
Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿