Куди виконували рейси літаки з аеропорту «Луцьк-Крупа» понад 30 років тому





Про це йдеться на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook.



"Дана таблиця сьогодні зберігається для історії в ангарі Луцького Аероклубу "Крила Волині" на території нині закинутого цивільного аеропорта "Луцьк - Крупа", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Авіолюбителі опублікували таблицю повітряних рейсів далекого сполучення, які виконували екіпажі пасажирських літаків Л-410, Як-40 і Ан-24 з цивільного аеропорта "Луцьк - Крупа" станом на 15-те вересня 1985 року.Про це йдеться на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook."Дана таблиця сьогодні зберігається для історії в ангарі Луцького Аероклубу "Крила Волині" на території нині закинутого цивільного аеропорта "Луцьк - Крупа", - йдеться у повідомлені.

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