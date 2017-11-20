У Дніпрі в гуртожитку студент вистрілив у голову 17-річній дівчині

У Дніпрі поліцейські затримали юнака, який вистрелив студенці у голову з пневматичного пістолета.Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала невогнепальне непроникаюче поранення голови, її доставили до лікарні. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні, - інформує ГУНП у Дніпропетровській області.Як встановили поліцейські, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову. Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину - револьвер під патрон Флобера. Хлопця затримано в порядку ст. 208 КПК України.Йому планують вручити повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину. Також призначили низку експертиз.