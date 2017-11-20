У Дніпрі в гуртожитку студент вистрілив у голову 17-річній дівчині
Сьогодні, 14:35
У Дніпрі поліцейські затримали юнака, який вистрелив студенці у голову з пневматичного пістолета.
Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала невогнепальне непроникаюче поранення голови, її доставили до лікарні. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні, - інформує ГУНП у Дніпропетровській області.
Як встановили поліцейські, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову. Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину - револьвер під патрон Флобера. Хлопця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Йому планують вручити повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину. Також призначили низку експертиз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала невогнепальне непроникаюче поранення голови, її доставили до лікарні. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні, - інформує ГУНП у Дніпропетровській області.
Як встановили поліцейські, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову. Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину - револьвер під патрон Флобера. Хлопця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Йому планують вручити повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину. Також призначили низку експертиз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
До Луцька хочуть приєднати усі навколишні громади
Сьогодні, 15:05
У Дніпрі в гуртожитку студент вистрілив у голову 17-річній дівчині
Сьогодні, 14:35