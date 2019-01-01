Виявили шизофренію: суд відправив до психлікарні волинянина, який вбив чоловіка





Так, 27 квітня 2019 року близько 22 години неподалік магазину «Козацькі забави», що у Ковелі на вулиці Незалежності, під час раптового конфлікту чоловік вдарив кулаком в обличчя незнайомця. Незважаючи на те, що останній впав на землю та знепритомнів, агресивний нападник продовжував його гамселити руками і ногами, - пише



Потерпілому заподіяли тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи черепа, забою головного мозку, мозкової коми другого ступеню. Чоловік помер у реанімаційному відділенні Ковельського МТМО в ніч на 3 травня.



У вбивстві обвинуватили уродженця села Битень Ковельського району. Чоловік неодружений, не працює та без постійного місця проживання. У 2014 році у Луцькому міському суді обвинувачуваного уже судили за грабіж, поєднаний з насильством. Він отримав чотири роки шість місяців позбавлення волі з іспитовим строком три роки.



Згідно з висновком стаціонарної судово-психіатричної експертизи, яку провели лікарі Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні, під час злочину та на сьогодні обвинувачений страждає хронічним психічним захворюванням у формі параноїчної шизофренії, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. За своїм психічним станом він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.



За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років), уродженця села Битень відправлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом.



Процесуальні витрати в кримінальному провадженні за проведення судової імунологічної експертизи в сумі близько семи тисяч гривень суд постановив віднести на рахунок держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Убивцю ковельчанина відправлять на примусове лікування до психіатричної лікарні. Так, 27 квітня 2019 року близько 22 години неподалік магазину «Козацькі забави», що у Ковелі на вулиці Незалежності, під час раптового конфлікту чоловік вдарив кулаком в обличчя незнайомця. Незважаючи на те, що останній впав на землю та знепритомнів, агресивний нападник продовжував його гамселити руками і ногами, - пише Район.Ковель Потерпілому заподіяли тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи черепа, забою головного мозку, мозкової коми другого ступеню. Чоловік помер у реанімаційному відділенні Ковельського МТМО в ніч на 3 травня.У вбивстві обвинуватили уродженця села Битень Ковельського району. Чоловік неодружений, не працює та без постійного місця проживання. У 2014 році у Луцькому міському суді обвинувачуваного уже судили за грабіж, поєднаний з насильством. Він отримав чотири роки шість місяців позбавлення волі з іспитовим строком три роки.Згідно з висновком стаціонарної судово-психіатричної експертизи, яку провели лікарі Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні, під час злочину та на сьогодні обвинувачений страждає хронічним психічним захворюванням у формі параноїчної шизофренії, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. За своїм психічним станом він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років), уродженця села Битень відправлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом.Процесуальні витрати в кримінальному провадженні за проведення судової імунологічної експертизи в сумі близько семи тисяч гривень суд постановив віднести на рахунок держави.

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