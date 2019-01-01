До Луцька хочуть приєднати усі навколишні громади





29 жовтня 2019 року відбулося засідання регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівнів Волинської області, - йдеться на



Під час засідання були опрацьовані та заслухані пропозиції щодо внесення змін до перспективного плану та формування територій громад області, які надійшли від Мінрегіону України та народних депутатів, обраних від Волинської області.



Відповідно до запропонованих змін, Луцька ОТГ значно розшириться.



Пропонуєть, до Луцької об’єднаної територіальної громади ввести Жидичинську ОТГ Ківерцівського району, Липинську ОТГ (без Дернівської сільської ради), Підгайцівську ОТГ (з Хорлупівською сільською радою), Княгининівську ОТГ, Боратинську ОТГ, Гіркополонківську ОТГ, Заборольську ОТГ Луцького району.







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