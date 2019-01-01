У ковельському музеї зберігають унікальні книги. ФОТО





Експонати українською мовою, видані в Мюнхені, Нью-Йорку, Вінніпезі, Парижі, Лондоні, Торонто, надійшли з-за океану за сприяння професорів Сієна коледж Лідії Тарнавської, Уляни Берези та Ірени Петріної, - інформує



Усе розпочалось з випадку, який стався з давньою подругою директорки гімназії Олени Вальчук Лідією Тарнавською, яка сама родом з Галичини. Якось вона побачила на вулиці, як молоді американці спалюють бібліотеку своєї бабусі, якої вже не стало. Коли вона підняла книги, то зрозуміла, що вони українською мовою. Жінка зупинила цих людей, які їй пояснили, що просто не знають, що робити з усім цим.



Тоді пані Лідія написала в гімназію і запропонувала забрати ці книги. Крім того, вона звернулась до вихідців з України старшого покоління долучитись до цієї справи і теж передати давню українську літературу, яку вони зберігають, у Ковель. Тож у гімназію надійшли понад тисячу примірників різноманітних видань.



Ірена Петріна, яка теж переслала свою домашню бібліотеку, потому у листі зазначила: ”Більшість любителів тих книг не дожили до мрії бачити Україну незалежною, але б напевно тішились вашим проектом. Яка я вдячна, що на Волині ці книги знайшли домівку і повагу”.



Про безцінні експонати годинами може розповідати людина, яка є одним з ініціаторів створення музею, заступниця директорки Людмила Барановська.



"Все, що ми отримали, я опрацювала і знайшла унікальні книги. З-поміж іншого це видання, яким більше ста років. Є підручники “Граматика”, “Історія України”, “Географія”, за якими вчилися українці в Америці. Також маємо екземпляри з іменними наклейками, які отримували випускники українських шкіл . Знайшли ми книгу про концтабори, що діяли на території Ковеля у Другу світову війну. Там описано чимало деталей, можна навіть відшукати прізвища, розташування та інше", - розповідає Людмила Леонідівна про надбання гімназії.



У музеї вона показує книгу з підписом українського письменника, нашого земляка Уласа Самчука. Також зберігається тут видання з віршем Івана Франка, якого не друкували за радянських часів. Є книга з твором Олени Пчілки, аналогів якій теж в Україні більше немає.



Серед раритетів - п’єса Івана Багряного “Генерал”, яку можна знайти в бібліотеці Вернадського тільки у цифровому варіанті.



"Дуже цікаві книги. Виставка у нас змінна, адже багато видань претендують на увагу, щоб їх читали і досліджували", - говорить директорка гімназії Олена Вальчук.



До слова, для облаштування музею Олена Вальчук, Людмила Барановська та вчитель музики закладу Олена Сметюх віддали частину премії, яку вони отримали як переможці міського конкурсу “Успішний педагог” два роки тому.



Тоді Людмила Барановська відшукала майстра, який виготовляє скриньки для ключів, а на їх замовлення він їх перетворив на полиці для книг.



26 рідкісних творів завжди можна бачити на стіні музею.



Гімназія часто зустрічає гостей. Були тут і учасники Всеукраїнського конкурсу “Успішний педагог”. Серед унікальних книг їх зацікавив підручник з географії, який вони для себе перефотографували.



Видання про Волинську трагедію використовують учителі історії. У збірнику колядок теж можна знайти уже давно забуті твори.



Експонати не дозволяють брати додому, але можна читати, вивчати літературу на місці. І хтозна, які ще таємниці та історичні несподіванки чекають на дослідників цих видань.



Музей унікальної книги було створено завдяки унікальним жінкам, які живуть по різні боки океану, але їх об’єднує великий ентузіам, нестримне бажання зберегти українську спадщину, передати її у майбутнє.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі є музей унікальної книги, який знаходиться у міській гімназії.Експонати українською мовою, видані в Мюнхені, Нью-Йорку, Вінніпезі, Парижі, Лондоні, Торонто, надійшли з-за океану за сприяння професорів Сієна коледжта, - інформує Ковельська міська рада. Усе розпочалось з випадку, який стався з давньою подругою директорки гімназіїЛідією Тарнавською, яка сама родом з Галичини. Якось вона побачила на вулиці, як молоді американці спалюють бібліотеку своєї бабусі, якої вже не стало. Коли вона підняла книги, то зрозуміла, що вони українською мовою. Жінка зупинила цих людей, які їй пояснили, що просто не знають, що робити з усім цим.Тоді пані Лідія написала в гімназію і запропонувала забрати ці книги. Крім того, вона звернулась до вихідців з України старшого покоління долучитись до цієї справи і теж передати давню українську літературу, яку вони зберігають, у Ковель. Тож у гімназію надійшли понад тисячу примірників різноманітних видань.Ірена Петріна, яка теж переслала свою домашню бібліотеку, потому у листі зазначила: ”Більшість любителів тих книг не дожили до мрії бачити Україну незалежною, але б напевно тішились вашим проектом. Яка я вдячна, що на Волині ці книги знайшли домівку і повагу”.Про безцінні експонати годинами може розповідати людина, яка є одним з ініціаторів створення музею, заступниця директорки"Все, що ми отримали, я опрацювала і знайшла унікальні книги. З-поміж іншого це видання, яким більше ста років. Є підручники “Граматика”, “Історія України”, “Географія”, за якими вчилися українці в Америці. Також маємо екземпляри з іменними наклейками, які отримували випускники українських шкіл . Знайшли ми книгу про концтабори, що діяли на території Ковеля у Другу світову війну. Там описано чимало деталей, можна навіть відшукати прізвища, розташування та інше", - розповідає Людмила Леонідівна про надбання гімназії.У музеї вона показує книгу з підписом українського письменника, нашого земляка. Також зберігається тут видання з віршем, якого не друкували за радянських часів. Є книга з твором, аналогів якій теж в Україні більше немає.Серед раритетів - п’єса“Генерал”, яку можна знайти в бібліотецітільки у цифровому варіанті."Дуже цікаві книги. Виставка у нас змінна, адже багато видань претендують на увагу, щоб їх читали і досліджували", - говорить директорка гімназії Олена Вальчук.До слова, для облаштування музею Олена Вальчук, Людмила Барановська та вчитель музики закладувіддали частину премії, яку вони отримали як переможці міського конкурсу “Успішний педагог” два роки тому.Тоді Людмила Барановська відшукала майстра, який виготовляє скриньки для ключів, а на їх замовлення він їх перетворив на полиці для книг.рідкісних творів завжди можна бачити на стіні музею.Гімназія часто зустрічає гостей. Були тут і учасники Всеукраїнського конкурсу “Успішний педагог”. Серед унікальних книг їх зацікавив підручник з географії, який вони для себе перефотографували.Видання про Волинську трагедію використовують учителі історії. У збірнику колядок теж можна знайти уже давно забуті твори.Експонати не дозволяють брати додому, але можна читати, вивчати літературу на місці. І хтозна, які ще таємниці та історичні несподіванки чекають на дослідників цих видань.Музей унікальної книги було створено завдяки унікальним жінкам, які живуть по різні боки океану, але їх об’єднує великий ентузіам, нестримне бажання зберегти українську спадщину, передати її у майбутнє.

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