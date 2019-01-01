Експерт розповів, чи вплине курс долара на ціну бензину в Україні





Про це сайту Геннадій Рябцев.



Трейдер купує пальне за валюту. Коли курс нацвалюти падає, наступна закупівля нафтопродуктів обходиться АЗС дорожче, через що доводиться піднімати ціни. До того ж щомісяця на вартість палива впливає й акциз, оскільки він нараховується в євро і залежить від стабільності гривні. Як наслідок, якщо курс змінюється на 10 копійок, за два тижні ціни на заправках змінюються на 7-8 копійок. Однак якщо вартість пального в Європі змінюється на 1%, то через тиждень на заправках вона може змінитися на 10 копійок, пояснює Рябцев.



"Дані тенденції можуть як збігатися, так і йти на противагу. Наприклад, коли нафтопродукти дешевшають, а курс валют росте, то вони будуть компенсувати одне одного, і ціна на пальне може не змінитися. Найближчим часом прогнозується, що ціни на кордоні істотно не зміняться, значить, усе буде визначати курс гривні. Якщо він буде слабшати, то, відповідно, будуть дорожчати бензин і дизпаливо", – прогнозує Рябцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий місяць поспіль ціни на бензин і дизпаливо в Україні залишаються приблизно на одному рівні. У листопаді основні фактори, які будуть впливати на вартість пального, – це курс валют і вартість ресурсу на кордоні.Про це сайту "Сьогодні" розповів експерт в енергетичній сферіТрейдер купує пальне за валюту. Коли курс нацвалюти падає, наступна закупівля нафтопродуктів обходиться АЗС дорожче, через що доводиться піднімати ціни. До того ж щомісяця на вартість палива впливає й акциз, оскільки він нараховується в євро і залежить від стабільності гривні. Як наслідок, якщо курс змінюється на 10 копійок, за два тижні ціни на заправках змінюються на 7-8 копійок. Однак якщо вартість пального в Європі змінюється на 1%, то через тиждень на заправках вона може змінитися на 10 копійок, пояснює Рябцев."Дані тенденції можуть як збігатися, так і йти на противагу. Наприклад, коли нафтопродукти дешевшають, а курс валют росте, то вони будуть компенсувати одне одного, і ціна на пальне може не змінитися. Найближчим часом прогнозується, що ціни на кордоні істотно не зміняться, значить, усе буде визначати курс гривні. Якщо він буде слабшати, то, відповідно, будуть дорожчати бензин і дизпаливо", – прогнозує Рябцев.

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