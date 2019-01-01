вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Експерт розповів, чи вплине курс долара на ціну бензину в Україні

Експерт розповів, чи вплине курс долара на ціну бензину в Україні
Другий місяць поспіль ціни на бензин і дизпаливо в Україні залишаються приблизно на одному рівні. У листопаді основні фактори, які будуть впливати на вартість пального, – це курс валют і вартість ресурсу на кордоні.

Про це сайту "Сьогодні" розповів експерт в енергетичній сфері Геннадій Рябцев.

Трейдер купує пальне за валюту. Коли курс нацвалюти падає, наступна закупівля нафтопродуктів обходиться АЗС дорожче, через що доводиться піднімати ціни. До того ж щомісяця на вартість палива впливає й акциз, оскільки він нараховується в євро і залежить від стабільності гривні. Як наслідок, якщо курс змінюється на 10 копійок, за два тижні ціни на заправках змінюються на 7-8 копійок. Однак якщо вартість пального в Європі змінюється на 1%, то через тиждень на заправках вона може змінитися на 10 копійок, пояснює Рябцев.

"Дані тенденції можуть як збігатися, так і йти на противагу. Наприклад, коли нафтопродукти дешевшають, а курс валют росте, то вони будуть компенсувати одне одного, і ціна на пальне може не змінитися. Найближчим часом прогнозується, що ціни на кордоні істотно не зміняться, значить, усе буде визначати курс гривні. Якщо він буде слабшати, то, відповідно, будуть дорожчати бензин і дизпаливо", – прогнозує Рябцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ціна на бензин, курс долара, експерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся V міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят. ФОТО
Сьогодні, 20:32
Експерт розповів, чи вплине курс долара на ціну бензину в Україні
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 листопада
Сьогодні, 20:05
На Волині чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 19:38
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*
Сьогодні, 19:19
Схожі новини
Експерт запевняє, що третину ресторанів Луцька можуть закрити Експерт запевняє, що третину ресторанів Луцька можуть закрити
26 вересень, 18:01
Ціни на продукти будуть кожного місяця зростати, – експерт Ціни на продукти будуть кожного місяця зростати, – експерт
11 вересень, 15:42
Як захиститись від хакерських атак: поради експертів Як захиститись від хакерських атак: поради експертів
06 серпень, 13:44
Відомий політичний експерт розповів, як не «клюнути» на гачок до олігархів. ФОТО Відомий політичний експерт розповів, як не «клюнути» на гачок до олігархів. ФОТО
20 червень, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбувся V міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят. ФОТО
Сьогодні, 20:32
 0
Експерт розповів, чи вплине курс долара на ціну бензину в Україні
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 листопада
Сьогодні, 20:05
 0
На Волині чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 19:38
 0
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿