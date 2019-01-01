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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Е-квиток: як у громадському транспорті Луцька шукатимуть «зайців»

Е-квиток: як у громадському транспорті Луцька шукатимуть «зайців»
Після запровадження електронної системи оплати проїзду з громадського транспорту Луцька зникнуть паперові квитки, а відтак – зміниться система пошуку пасажирів, які не заплатили.

Про це «Першому» розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.

Нагадаємо, система повинна запрацювати 11 листопада. Продаж квитків почнуть у четвер, 7 листопада. Наразі у місті оформлюють пільгові квитки, в тому числі для школярів.

З новою системою лучани платитимуть за проїзд спеціальними картками. При цьому валідатори (пристрої для зчитування карток) чеків не видаватимуть.

Чи заплатили пасажири за проїзд, періодично перевірятимуть контролери.

«Вони матимуть спеціальний прилад, розміром з телефон. Контролер блокуватиме валідатори, як тільки заходитиме у транспорт. Це означає, що бігом заплатити у нього за спиною не вийде. Цим же приладом він зможе відсканувати картку чи смартфон пасажира. Сканер покаже, чи оплачував той поїздку у цьому автобусі чи тролейбусі, і коли це було», - розповів Борис Смаль.

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Теги: електронний квиток
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Коментарі 1
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Ситуація: час пік, переповнена маршрутка. Одного "зайця" зловить, а поки буде з ним розбиратись то решта "зайців" просто вийде на черговій зупинці...)))) Відчуваю приколів буде ще з тими валідаторами...
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