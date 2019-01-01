Е-квиток: як у громадському транспорті Луцька шукатимуть «зайців»





Про це Борис Смаль.



Нагадаємо, система повинна запрацювати 11 листопада. Продаж квитків почнуть у четвер, 7 листопада. Наразі у місті оформлюють пільгові квитки, в тому числі для школярів.



З новою системою лучани платитимуть за проїзд спеціальними картками. При цьому валідатори (пристрої для зчитування карток) чеків не видаватимуть.



Чи заплатили пасажири за проїзд, періодично перевірятимуть контролери.



«Вони матимуть спеціальний прилад, розміром з телефон. Контролер блокуватиме валідатори, як тільки заходитиме у транспорт. Це означає, що бігом заплатити у нього за спиною не вийде. Цим же приладом він зможе відсканувати картку чи смартфон пасажира. Сканер покаже, чи оплачував той поїздку у цьому автобусі чи тролейбусі, і коли це було», - розповів Борис Смаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після запровадження електронної системи оплати проїзду з громадського транспорту Луцька зникнуть паперові квитки, а відтак – зміниться система пошуку пасажирів, які не заплатили.Про це «Першому» розповів директор департаменту економічної політики ЛуцькрадиНагадаємо, система повинна запрацювати 11 листопада. Продаж квитків почнуть у четвер, 7 листопада. Наразі у місті оформлюють пільгові квитки, в тому числі для школярів.З новою системою лучани платитимуть за проїзд спеціальними картками. При цьому валідатори (пристрої для зчитування карток) чеків не видаватимуть.Чи заплатили пасажири за проїзд, періодично перевірятимуть контролери.«Вони матимуть спеціальний прилад, розміром з телефон. Контролер блокуватиме валідатори, як тільки заходитиме у транспорт. Це означає, що бігом заплатити у нього за спиною не вийде. Цим же приладом він зможе відсканувати картку чи смартфон пасажира. Сканер покаже, чи оплачував той поїздку у цьому автобусі чи тролейбусі, і коли це було», - розповів Борис Смаль.

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