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Галина Падалко закликала підтримати проєкти луцьких атовців. ВІДЕО

Галина Падалко закликала підтримати проєкти луцьких атовців. ВІДЕО
Бюджет участі – це такий механізм, який дозволяє кожному містянину подати проєкт для розвитку міста і, якщо він буде підтриманий громадою, отримати фінансування на його реалізацію.

Детальніше про те, як подати чи проголосувати за ініціативи розповіла Галина Падалко, - пише Конкурент.

Ведуча зауважила, що в минулому році в Луцьку вперше відбувся конкурс проектів Бюджету участі. Тоді «СВІДОМІ» із залученням експертів навчали активних та свідомих лучан, як підготувати і подати проєкти, які будуть корисними для міста. Того року переможцями стали 10 проектів, 7 з яких стосувалися покращення інфраструктури комунальних закладів – шкіл.

Зі слів Галини Падалко, цього року правила Бюджету участі змінилися: грошей стало більше для проектів на 500 тис (тепер 3 млн. грн) і лише 20 % коштів підуть на проекти з покращення інфраструктури комунальних закладів, а 80 % – на інші проєкти. Тому і переможців буде більше.

Нині на конкурс винесено 33 проекти. Усі вони класні. Але у лучан є можливість підтримати лише 5 з них і проголосувати використовуючи свій електронний цифровий підпис до 10 листопада включно.

«З боку Громадянського Руху «СВІДОМІ» я прошу вас підтримати проєкти учасників та ветеранів АТО, адже це є прерогативою нашого Руху і те, що декларує засновник Руху Андрій Покровський», – звернулася до лучан Галина Падалко із закликом підтримати ініціативи захисників.

Також ведуча попросила містян не бути байдужими і голосувати свідомо.

«Давайте разом робити наше місто ідеальним», – підсумувала Падалко.

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Теги: Галина Падалко, проєкти
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