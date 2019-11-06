У місті на Волині прибиральниця кафе обікрала магазин косметики





Нововолинянка, яка працює прибиральницею у кафе “Фелічіта”, викрала із магазину “Єва” два флакони туші для вій, - інформує



Один марки “Лореаль об`єм мільйона вій”, вартістю 181,82 грн., інший – “Макс Фактор – Фелс Лаш Ефект Епік”, вартістю 180,26 грн. Окрім цього, жінка поцупила й упаковку фарби для волосся “Лореаль – Кастінг тон 100”, вартістю 95,13 грн.



Знайти винного в крадіжці допомогли камери відеоспостереження, що розміщені у магазині.



Дії нововолинянки суд кваліфікував за ч.1 ст.185 КК України: таємне викрадення чужого майна (крадіжка).



У підготовчому судовому засіданні обвинувачена свою вину у інкримінованому їй злочині визнала повністю та відшкодувала власниці магазину завдані збитки.



Так суд визнав жінку винною у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський суд розглянув справу щодо крадіжки із магазину “Єва” косметики на суму 457,21 грн.Нововолинянка, яка працює прибиральницею у кафе “Фелічіта”, викрала із магазину “Єва” два флакони туші для вій, - інформує Нововолинськ.com.ua. Один марки “Лореаль об`єм мільйона вій”, вартістю 181,82 грн., інший – “Макс Фактор – Фелс Лаш Ефект Епік”, вартістю 180,26 грн. Окрім цього, жінка поцупила й упаковку фарби для волосся “Лореаль – Кастінг тон 100”, вартістю 95,13 грн.Знайти винного в крадіжці допомогли камери відеоспостереження, що розміщені у магазині.Дії нововолинянки суд кваліфікував за ч.1 ст.185 КК України: таємне викрадення чужого майна (крадіжка).У підготовчому судовому засіданні обвинувачена свою вину у інкримінованому їй злочині визнала повністю та відшкодувала власниці магазину завдані збитки.Так суд визнав жінку винною у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

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