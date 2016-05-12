Безвіз зі США для поляків почне діяти з 11 листопада





Про таке рішення в середу поінформувала президента Польщі посол США в РП Джорджетт Мосбахер, - повідомляє



“Пані посол повідомила мене, що сьогодні у Вашингтоні буде офіційно оголошено: Польщу прийнято до безвізової програми. Безвізові подорожі до США на період до 90 днів з туристичною і бізнес-метою будуть можливими з 11 листопада, тобто через декілька днів”, - заявив Дуда під час брифінгу для ЗМІ.



Він подякував президенту США Дональду Трампу, який рік тому пообіцяв Дуді приєднати Польщу до безвізової програми перед завершенням своєї першої каденції на президентській посаді.



Безвізовий режим між Польщею та США буде запроваджено символічно 11 листопада – у День незалежності РП.



На інтернет-сторінці посольства США в Польщі розміщено детальну інструкцію щодо того, як громадяни Польщі зможуть скористатися безвізовим режимом.



Як відомо, Польща була однією з останніх країн ЄС, щодо якої існував візовий режим поїздок до США. Згідно з міграційним законодавством США, безвізовий режим надається у випадку, якщо кількість відмов у видачі віз громадянам певної країни не перевищуватиме 3%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадяни Польщі з 11 листопада зможуть без віз подорожувати до США на термін до 90 днів.Про таке рішення в середу поінформувала президента Польщі посол США в РП Джорджетт Мосбахер, - повідомляє Укрінформ “Пані посол повідомила мене, що сьогодні у Вашингтоні буде офіційно оголошено: Польщу прийнято до безвізової програми. Безвізові подорожі до США на період до 90 днів з туристичною і бізнес-метою будуть можливими з 11 листопада, тобто через декілька днів”, - заявив Дуда під час брифінгу для ЗМІ.Він подякував президенту США, який рік тому пообіцяв Дуді приєднати Польщу до безвізової програми перед завершенням своєї першої каденції на президентській посаді.Безвізовий режим між Польщею та США буде запроваджено символічно 11 листопада – у День незалежності РП.На інтернет-сторінці посольства США в Польщі розміщено детальну інструкцію щодо того, як громадяни Польщі зможуть скористатися безвізовим режимом.Як відомо, Польща була однією з останніх країн ЄС, щодо якої існував візовий режим поїздок до США. Згідно з міграційним законодавством США, безвізовий режим надається у випадку, якщо кількість відмов у видачі віз громадянам певної країни не перевищуватиме 3%.

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