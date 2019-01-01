В Україні через смерть людини заборонили популярні ліки
Сьогодні, 17:02
В Україні встановили тимчасову заборону однієї серії "Лідокаїну-Дарниця" через смерть людини.
Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Мова йде про розчин "Лідокаїну" для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, серії US170419, виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.
Заборону встановили поки відомство не встановить усі обставини та не прийме рішення.
Для чого застосовують Лідокаїн-Дарниця?
Препарат застосовують для місцевого знеболення у хірургії, офтальмології, стоматології, оториноларингології.
Однак лідокаїн може викликати гострі алергічні реакції, які можуть спровокувати анафілактичний шок та смерть. Тому перед застосуванням потрібно обов'язково провести проби на переносимість цих ліків.
Ця процедура називається скарифікація. На руці робляться три-чотири безкровних і безболісних штрихів гострим інструментом, на них капають препарат. І через п'ять хвилин дивляться реакцію.
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Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Мова йде про розчин "Лідокаїну" для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, серії US170419, виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.
Заборону встановили поки відомство не встановить усі обставини та не прийме рішення.
Для чого застосовують Лідокаїн-Дарниця?
Препарат застосовують для місцевого знеболення у хірургії, офтальмології, стоматології, оториноларингології.
Однак лідокаїн може викликати гострі алергічні реакції, які можуть спровокувати анафілактичний шок та смерть. Тому перед застосуванням потрібно обов'язково провести проби на переносимість цих ліків.
Ця процедура називається скарифікація. На руці робляться три-чотири безкровних і безболісних штрихів гострим інструментом, на них капають препарат. І через п'ять хвилин дивляться реакцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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