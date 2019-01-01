У західних областях України прогнозують похолодання
Сьогодні, 17:14
В Україну завтра, в четвер, прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ.
Проте дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних, - повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За словами синоптика, оскільки фронт - холодний, то й температура повітря знизиться у цих же областях, у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.
Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси.
Напрямок вітру - з північного сходу.
8 листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.
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Проте дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних, - повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За словами синоптика, оскільки фронт - холодний, то й температура повітря знизиться у цих же областях, у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.
Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси.
Напрямок вітру - з північного сходу.
8 листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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