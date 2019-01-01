У західних областях України прогнозують похолодання





Проте дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних, - Наталія Діденко на сторінці у Facebook.



За словами синоптика, оскільки фронт - холодний, то й температура повітря знизиться у цих же областях, у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.



Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси.



Напрямок вітру - з північного сходу.



8 листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну завтра, в четвер, прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ.Проте дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних, - повідомляє синоптик на сторінці у Facebook.За словами синоптика, оскільки фронт - холодний, то й температура повітря знизиться у цих же областях, у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси.Напрямок вітру - з північного сходу.8 листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.

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