вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У західних областях України прогнозують похолодання

У західних областях України прогнозують похолодання
В Україну завтра, в четвер, прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ.

Проте дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних, - повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За словами синоптика, оскільки фронт - холодний, то й температура повітря знизиться у цих же областях, у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.

Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси.

Напрямок вітру - з північного сходу.

8 листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, дощі, Західна Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У західних областях України прогнозують похолодання
Сьогодні, 17:14
В Україні через смерть людини заборонили популярні ліки
Сьогодні, 17:02
Відомий краєзнавець став радником мера Луцька
Сьогодні, 16:44
Безвіз зі США для поляків почне діяти з 11 листопада
Сьогодні, 16:35
У місті на Волині прибиральниця кафе обікрала магазин косметики
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
Зниження температури до +2: синоптики розповіли, якою буде погода на кінець тижня Зниження температури до +2: синоптики розповіли, якою буде погода на кінець тижня
03 жовтень, 12:22
Сьогодні у західних областях України продовжить дощити Сьогодні у західних областях України продовжить дощити
14 серпень, 10:15
Коли на Волині перестане дощити: прогноз місцевих синоптиків Коли на Волині перестане дощити: прогноз місцевих синоптиків
16 травень, 18:12
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада
05 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У західних областях України прогнозують похолодання
Сьогодні, 17:14
 0
В Україні через смерть людини заборонили популярні ліки
Сьогодні, 17:02
 0
Відомий краєзнавець став радником мера Луцька
Сьогодні, 16:44
 0
Безвіз зі США для поляків почне діяти з 11 листопада
Сьогодні, 16:35
 0
У місті на Волині прибиральниця кафе обікрала магазин косметики
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿