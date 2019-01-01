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7 листопада на Волині: гортаючи календар

7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка Тетяна Ціхоцька (на фото).

Також особисте свято 7 листопада у головного редактора газети «Слава праці» Михайла Лапківа.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.

Цього дня 83 роки тому народився український архітектор Ростислав Метельницький (7 листопада 1929, Кам'янець-Подільський — 3 березня 2007, Луцьк).

7 листопада 1944 року – вийшов перший номер луцької районної газети «Вільний шлях», яка з 1962 року виходить під назвою «Слава праці».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, Тетяна Ціхоцька
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