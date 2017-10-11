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ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*

ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*
У Луцьку відбувся півфінал студентської «Ліги Сміху».

Про це повідомляє "Перший".

За місце у фіналі змагалися команди:

«Супермаркет Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».
«А ви хто?» (Луцьк) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».
«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук.
«Репертуар» (Луцьк) – тренер Владислав Зінкевич, волинський телеведучий та екс-КВНівець.
«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, відомі львівські КВНщики
«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».

ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*

Обирали переможців за трьома конкурсами: полотно, музичний конкурс та «пародія». До фіналу за рішеннями тренерів пройшло 5 команд, окрім «Репертуару».

Жарти, від яких зал сміявся найбільше.

ТОП-жарти:

- Що це було?

- Андрій, це пісня, яка розриває всю молодь Луцька.

- Пляшка горілки і дві банки «Рево», ось що розриває молодь Луцька.

* * *

- От нащо придумали ту 1000-гривневу купюру, краще б придумали купюру 7 гривень.

- А нащо 7 гривень?

- На проїзд в маршрутці.

- Так він же ж 6 гривень

- Почекай-почекааай…

* * *

- Ти москаль!

- Чого?

- Бо паскуда на годину раніше спати лягаєш!

- Я картава, мене не візьмуть на роботу.

- Взагалі-то я теж картавий, але уже 5 років працюю на волинському телебаченні.

*обоє плачуть*

ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*
ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*

* * *

Поки що нікому не відомо, хто перший знесе старий ринок, інфляція чи міська рада.

* * *

Ми відмінники, тому нам 18+ трапляється лише у рівняннях.

* * *

- Давайте покажемо пародію на футболістів.

- Аня, пізно, пародію на футболістів показує ФК «Волинь».

* * *

- Запам’ятайте, мій предмет на 3 знають всі смертні, на 4 – я, на 5 - сам Бог.

- Ну звичайно, це ж релігієзнавство.

* * *

- Ти де був?

- В церкві

- Ти що знов до репетитора ходиш з релігієзнавства?

- Ну да…

- А чого від тебе пахне алкоголем?

- Так причастя ніхто ж не відміняв.

ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*
ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*

Одним із спонсорів «Ліги Сміху» у Луцьку стала будівельна компанія «Інвестор», що розіграла два грошові сертифікати по 1000 гривень, один – в Instagram, інший – між командами.

Менеджер з реклами БК «Інвестор», Вікторія Собуцька розповіла:

«Ми обрали «Open Space». Для нас ця команда виявилась найсмішнішою. До того ж, вони поставили дотепну мініатюру про новобудову, це не могло пройти повз нашу увагу».



Слухайте, я на днях дивився фільми для дорослих. Оці: «Москва сльозам не вірить», «Королева бензоколонки», «Джентльмени удачі».

***

-Тихо-тихо, президент дзвонить.

- А як ти дізнався?

- Та спочатку на телефоні було 25% батареї і вона була жовта, а зараз 73% і вона зелена.

***

- От я пройшла акторську школу.

- Судячи по тому, як ти граєш на сцені, ти пройшла мимо.

***

- Хороший гумор, це як спорт.

- Судячи з цього, в тебе звільнення з фізкультури.

***

- Дівчата, а чого ви мене не покликали, мене Іванну Гончарук.

- Ну ми ж не СТБ.

- Ну що, малишка, нарешті я тебе знайшов.

- Мені такий хлопець не треба.

-Ти що, забула як ми вчора на ГПЗ їздили?

-Ти чуєш мене, мені не треба стосунки.

- Які стосунки? Гроші за таксі віддай.

ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*

***

Волинська погода, як волинська жінка: зранку – дощ, вдень – спека , ввечері – голубці.

***

Друзі, ми гадаємо що зараз лучани мають об’єднатися і зробити в нас мастер-шеф. Тому що дивлячись на ті черги за картками сіті-кард, там таке м'ясо робиться.
ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*
ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*



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Теги: Ліга сміху, Луцьк, півфінал
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