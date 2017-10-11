ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*





Про це повідомляє



За місце у фіналі змагалися команди:



«Супермаркет Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».

«А ви хто?» (Луцьк) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».

«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук.

«Репертуар» (Луцьк) – тренер Владислав Зінкевич, волинський телеведучий та екс-КВНівець.

«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, відомі львівські КВНщики

«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».





Обирали переможців за трьома конкурсами: полотно, музичний конкурс та «пародія». До фіналу за рішеннями тренерів пройшло 5 команд, окрім «Репертуару».



Жарти, від яких зал сміявся найбільше.



ТОП-жарти:



- Що це було?



- Андрій, це пісня, яка розриває всю молодь Луцька.



- Пляшка горілки і дві банки «Рево», ось що розриває молодь Луцька.



* * *



- От нащо придумали ту 1000-гривневу купюру, краще б придумали купюру 7 гривень.



- А нащо 7 гривень?



- На проїзд в маршрутці.



- Так він же ж 6 гривень



- Почекай-почекааай…



* * *



- Ти москаль!



- Чого?



- Бо паскуда на годину раніше спати лягаєш!



- Я картава, мене не візьмуть на роботу.



- Взагалі-то я теж картавий, але уже 5 років працюю на волинському телебаченні.



*обоє плачуть*





* * *



Поки що нікому не відомо, хто перший знесе старий ринок, інфляція чи міська рада.



* * *



Ми відмінники, тому нам 18+ трапляється лише у рівняннях.



* * *



- Давайте покажемо пародію на футболістів.



- Аня, пізно, пародію на футболістів показує ФК «Волинь».



* * *



- Запам’ятайте, мій предмет на 3 знають всі смертні, на 4 – я, на 5 - сам Бог.



- Ну звичайно, це ж релігієзнавство.



* * *



- Ти де був?



- В церкві



- Ти що знов до репетитора ходиш з релігієзнавства?



- Ну да…



- А чого від тебе пахне алкоголем?



- Так причастя ніхто ж не відміняв.





Одним із спонсорів «Ліги Сміху» у Луцьку стала будівельна компанія «Інвестор», що розіграла два грошові сертифікати по 1000 гривень, один – в Instagram, інший – між командами.



Менеджер з реклами БК «Інвестор», Вікторія Собуцька розповіла:



«Ми обрали «Open Space». Для нас ця команда виявилась найсмішнішою. До того ж, вони поставили дотепну мініатюру про новобудову, це не могло пройти повз нашу увагу».







Слухайте, я на днях дивився фільми для дорослих. Оці: «Москва сльозам не вірить», «Королева бензоколонки», «Джентльмени удачі».



***



-Тихо-тихо, президент дзвонить.



- А як ти дізнався?



- Та спочатку на телефоні було 25% батареї і вона була жовта, а зараз 73% і вона зелена.



***



- От я пройшла акторську школу.



- Судячи по тому, як ти граєш на сцені, ти пройшла мимо.



***



- Хороший гумор, це як спорт.



- Судячи з цього, в тебе звільнення з фізкультури.



***



- Дівчата, а чого ви мене не покликали, мене Іванну Гончарук.



- Ну ми ж не СТБ.



- Ну що, малишка, нарешті я тебе знайшов.



- Мені такий хлопець не треба.



-Ти що, забула як ми вчора на ГПЗ їздили?



-Ти чуєш мене, мені не треба стосунки.



- Які стосунки? Гроші за таксі віддай.





***



Волинська погода, як волинська жінка: зранку – дощ, вдень – спека , ввечері – голубці.



***



Друзі, ми гадаємо що зараз лучани мають об’єднатися і зробити в нас мастер-шеф. Тому що дивлячись на ті черги за картками сіті-кард, там таке м'ясо робиться.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся півфінал студентської «Ліги Сміху».Про це повідомляє "Перший" За місце у фіналі змагалися команди:«Супермаркет Галина» (Луцьк) – тренер, переможець телепрограми «Розсміши коміка».«А ви хто?» (Луцьк) – тренерка, переможниця проекту «Холостяк».«Джем» (Львів) – тренерка«Репертуар» (Луцьк) – тренер, волинський телеведучий та екс-КВНівець.«Оптом дешевше» (Львів) – тренерита, відомі львівські КВНщики«Open Space» (Луцьк) – тренер, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».Обирали переможців за трьома конкурсами: полотно, музичний конкурс та «пародія». До фіналу за рішеннями тренерів пройшло 5 команд, окрім «Репертуару».Жарти, від яких зал сміявся найбільше.- Що це було?- Андрій, це пісня, яка розриває всю молодь Луцька.- Пляшка горілки і дві банки «Рево», ось що розриває молодь Луцька.* * *- От нащо придумали ту 1000-гривневу купюру, краще б придумали купюру 7 гривень.- А нащо 7 гривень?- На проїзд в маршрутці.- Так він же ж 6 гривень- Почекай-почекааай…* * *- Ти москаль!- Чого?- Бо паскуда на годину раніше спати лягаєш!- Я картава, мене не візьмуть на роботу.- Взагалі-то я теж картавий, але уже 5 років працюю на волинському телебаченні.*обоє плачуть** * *Поки що нікому не відомо, хто перший знесе старий ринок, інфляція чи міська рада.* * *Ми відмінники, тому нам 18+ трапляється лише у рівняннях.* * *- Давайте покажемо пародію на футболістів.- Аня, пізно, пародію на футболістів показує ФК «Волинь».* * *- Запам’ятайте, мій предмет на 3 знають всі смертні, на 4 – я, на 5 - сам Бог.- Ну звичайно, це ж релігієзнавство.* * *- Ти де був?- В церкві- Ти що знов до репетитора ходиш з релігієзнавства?- Ну да…- А чого від тебе пахне алкоголем?- Так причастя ніхто ж не відміняв.Одним із спонсорів «Ліги Сміху» у Луцьку стала будівельна компанія «Інвестор», що розіграла два грошові сертифікати по 1000 гривень, один – в Instagram, інший – між командами.Менеджер з реклами БК «Інвестор»,розповіла:«Ми обрали «Open Space». Для нас ця команда виявилась найсмішнішою. До того ж, вони поставили дотепну мініатюру про новобудову, це не могло пройти повз нашу увагу».Слухайте, я на днях дивився фільми для дорослих. Оці: «Москва сльозам не вірить», «Королева бензоколонки», «Джентльмени удачі».***-Тихо-тихо, президент дзвонить.- А як ти дізнався?- Та спочатку на телефоні було 25% батареї і вона була жовта, а зараз 73% і вона зелена.***- От я пройшла акторську школу.- Судячи по тому, як ти граєш на сцені, ти пройшла мимо.***- Хороший гумор, це як спорт.- Судячи з цього, в тебе звільнення з фізкультури.***- Дівчата, а чого ви мене не покликали, мене Іванну Гончарук.- Ну ми ж не СТБ.- Ну що, малишка, нарешті я тебе знайшов.- Мені такий хлопець не треба.-Ти що, забула як ми вчора на ГПЗ їздили?-Ти чуєш мене, мені не треба стосунки.- Які стосунки? Гроші за таксі віддай.***Волинська погода, як волинська жінка: зранку – дощ, вдень – спека , ввечері – голубці.***Друзі, ми гадаємо що зараз лучани мають об’єднатися і зробити в нас мастер-шеф. Тому що дивлячись на ті черги за картками сіті-кард, там таке м'ясо робиться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію