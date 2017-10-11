ТОП жартів студентської «Ліги Сміху» у Луцьку. ФОТО*
Сьогодні, 17:40
У Луцьку відбувся півфінал студентської «Ліги Сміху».
Про це повідомляє "Перший".
За місце у фіналі змагалися команди:
«Супермаркет Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».
«А ви хто?» (Луцьк) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».
«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук.
«Репертуар» (Луцьк) – тренер Владислав Зінкевич, волинський телеведучий та екс-КВНівець.
«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, відомі львівські КВНщики
«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».
Обирали переможців за трьома конкурсами: полотно, музичний конкурс та «пародія». До фіналу за рішеннями тренерів пройшло 5 команд, окрім «Репертуару».
Жарти, від яких зал сміявся найбільше.
ТОП-жарти:
- Що це було?
- Андрій, це пісня, яка розриває всю молодь Луцька.
- Пляшка горілки і дві банки «Рево», ось що розриває молодь Луцька.
* * *
- От нащо придумали ту 1000-гривневу купюру, краще б придумали купюру 7 гривень.
- А нащо 7 гривень?
- На проїзд в маршрутці.
- Так він же ж 6 гривень
- Почекай-почекааай…
* * *
- Ти москаль!
- Чого?
- Бо паскуда на годину раніше спати лягаєш!
- Я картава, мене не візьмуть на роботу.
- Взагалі-то я теж картавий, але уже 5 років працюю на волинському телебаченні.
*обоє плачуть*
* * *
Поки що нікому не відомо, хто перший знесе старий ринок, інфляція чи міська рада.
* * *
Ми відмінники, тому нам 18+ трапляється лише у рівняннях.
* * *
- Давайте покажемо пародію на футболістів.
- Аня, пізно, пародію на футболістів показує ФК «Волинь».
* * *
- Запам’ятайте, мій предмет на 3 знають всі смертні, на 4 – я, на 5 - сам Бог.
- Ну звичайно, це ж релігієзнавство.
* * *
- Ти де був?
- В церкві
- Ти що знов до репетитора ходиш з релігієзнавства?
- Ну да…
- А чого від тебе пахне алкоголем?
- Так причастя ніхто ж не відміняв.
Одним із спонсорів «Ліги Сміху» у Луцьку стала будівельна компанія «Інвестор», що розіграла два грошові сертифікати по 1000 гривень, один – в Instagram, інший – між командами.
Менеджер з реклами БК «Інвестор», Вікторія Собуцька розповіла:
«Ми обрали «Open Space». Для нас ця команда виявилась найсмішнішою. До того ж, вони поставили дотепну мініатюру про новобудову, це не могло пройти повз нашу увагу».
Слухайте, я на днях дивився фільми для дорослих. Оці: «Москва сльозам не вірить», «Королева бензоколонки», «Джентльмени удачі».
***
-Тихо-тихо, президент дзвонить.
- А як ти дізнався?
- Та спочатку на телефоні було 25% батареї і вона була жовта, а зараз 73% і вона зелена.
***
- От я пройшла акторську школу.
- Судячи по тому, як ти граєш на сцені, ти пройшла мимо.
***
- Хороший гумор, це як спорт.
- Судячи з цього, в тебе звільнення з фізкультури.
***
- Дівчата, а чого ви мене не покликали, мене Іванну Гончарук.
- Ну ми ж не СТБ.
- Ну що, малишка, нарешті я тебе знайшов.
- Мені такий хлопець не треба.
-Ти що, забула як ми вчора на ГПЗ їздили?
-Ти чуєш мене, мені не треба стосунки.
- Які стосунки? Гроші за таксі віддай.
***
Волинська погода, як волинська жінка: зранку – дощ, вдень – спека , ввечері – голубці.
***
Друзі, ми гадаємо що зараз лучани мають об’єднатися і зробити в нас мастер-шеф. Тому що дивлячись на ті черги за картками сіті-кард, там таке м'ясо робиться.
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Про це повідомляє "Перший".
За місце у фіналі змагалися команди:
«Супермаркет Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».
«А ви хто?» (Луцьк) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».
«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук.
«Репертуар» (Луцьк) – тренер Владислав Зінкевич, волинський телеведучий та екс-КВНівець.
«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, відомі львівські КВНщики
«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».
Обирали переможців за трьома конкурсами: полотно, музичний конкурс та «пародія». До фіналу за рішеннями тренерів пройшло 5 команд, окрім «Репертуару».
Жарти, від яких зал сміявся найбільше.
ТОП-жарти:
- Що це було?
- Андрій, це пісня, яка розриває всю молодь Луцька.
- Пляшка горілки і дві банки «Рево», ось що розриває молодь Луцька.
* * *
- От нащо придумали ту 1000-гривневу купюру, краще б придумали купюру 7 гривень.
- А нащо 7 гривень?
- На проїзд в маршрутці.
- Так він же ж 6 гривень
- Почекай-почекааай…
* * *
- Ти москаль!
- Чого?
- Бо паскуда на годину раніше спати лягаєш!
- Я картава, мене не візьмуть на роботу.
- Взагалі-то я теж картавий, але уже 5 років працюю на волинському телебаченні.
*обоє плачуть*
* * *
Поки що нікому не відомо, хто перший знесе старий ринок, інфляція чи міська рада.
* * *
Ми відмінники, тому нам 18+ трапляється лише у рівняннях.
* * *
- Давайте покажемо пародію на футболістів.
- Аня, пізно, пародію на футболістів показує ФК «Волинь».
* * *
- Запам’ятайте, мій предмет на 3 знають всі смертні, на 4 – я, на 5 - сам Бог.
- Ну звичайно, це ж релігієзнавство.
* * *
- Ти де був?
- В церкві
- Ти що знов до репетитора ходиш з релігієзнавства?
- Ну да…
- А чого від тебе пахне алкоголем?
- Так причастя ніхто ж не відміняв.
Одним із спонсорів «Ліги Сміху» у Луцьку стала будівельна компанія «Інвестор», що розіграла два грошові сертифікати по 1000 гривень, один – в Instagram, інший – між командами.
Менеджер з реклами БК «Інвестор», Вікторія Собуцька розповіла:
«Ми обрали «Open Space». Для нас ця команда виявилась найсмішнішою. До того ж, вони поставили дотепну мініатюру про новобудову, це не могло пройти повз нашу увагу».
Слухайте, я на днях дивився фільми для дорослих. Оці: «Москва сльозам не вірить», «Королева бензоколонки», «Джентльмени удачі».
***
-Тихо-тихо, президент дзвонить.
- А як ти дізнався?
- Та спочатку на телефоні було 25% батареї і вона була жовта, а зараз 73% і вона зелена.
***
- От я пройшла акторську школу.
- Судячи по тому, як ти граєш на сцені, ти пройшла мимо.
***
- Хороший гумор, це як спорт.
- Судячи з цього, в тебе звільнення з фізкультури.
***
- Дівчата, а чого ви мене не покликали, мене Іванну Гончарук.
- Ну ми ж не СТБ.
- Ну що, малишка, нарешті я тебе знайшов.
- Мені такий хлопець не треба.
-Ти що, забула як ми вчора на ГПЗ їздили?
-Ти чуєш мене, мені не треба стосунки.
- Які стосунки? Гроші за таксі віддай.
***
Волинська погода, як волинська жінка: зранку – дощ, вдень – спека , ввечері – голубці.
***
Друзі, ми гадаємо що зараз лучани мають об’єднатися і зробити в нас мастер-шеф. Тому що дивлячись на ті черги за картками сіті-кард, там таке м'ясо робиться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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