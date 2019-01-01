вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську

Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську
У Нововолинську волинські міграційники затримали вкотре громадянина Грузії, який перебував без документів на право проживання в Україні.

Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.

Зауважують, порушник у 2017 році ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території нашої держави.

Неврегульованого мігранта помістили до Волинського ПТПІ. Завтра, 7 листопада, на нього очікує суд, та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегал, Нововолинськ, міграційна служба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор
Сьогодні, 18:56
Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську
Сьогодні, 18:44
У Луцьку біля залізничного вокзалу стався витік газу
Сьогодні, 18:21
У Ковелі «відмазали» сина колишнього судді за двома випадками хуліганства
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
На Волині знову знайшли росіянина-нелегала На Волині знову знайшли росіянина-нелегала
09 квітень, 14:01
У місті на Волині прибиральниця кафе обікрала магазин косметики У місті на Волині прибиральниця кафе обікрала магазин косметики
Сьогодні, 16:24
Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки
05 листопад, 12:33
У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані
05 листопад, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор
Сьогодні, 18:56
 0
Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську
Сьогодні, 18:44
 0
У Луцьку біля залізничного вокзалу стався витік газу
Сьогодні, 18:21
 0
У Ковелі «відмазали» сина колишнього судді за двома випадками хуліганства
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿