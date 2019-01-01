Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську





Про це повідомляє



Зауважують, порушник у 2017 році ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території нашої держави.



Неврегульованого мігранта помістили до Волинського ПТПІ. Завтра, 7 листопада, на нього очікує суд, та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську волинські міграційники затримали вкотре громадянина Грузії, який перебував без документів на право проживання в Україні.Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області Зауважують, порушник у 2017 році ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території нашої держави.Неврегульованого мігранта помістили до Волинського ПТПІ. Завтра, 7 листопада, на нього очікує суд, та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.

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