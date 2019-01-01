Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську
Сьогодні, 18:44
У Нововолинську волинські міграційники затримали вкотре громадянина Грузії, який перебував без документів на право проживання в Україні.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Зауважують, порушник у 2017 році ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території нашої держави.
Неврегульованого мігранта помістили до Волинського ПТПІ. Завтра, 7 листопада, на нього очікує суд, та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Зауважують, порушник у 2017 році ухилився від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину та залишився на території нашої держави.
Неврегульованого мігранта помістили до Волинського ПТПІ. Завтра, 7 листопада, на нього очікує суд, та неминуче, тепер вже, примусове видворення до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор
Сьогодні, 18:56
Міграційники затримали іноземця, який 2 роки незаконно проживав у Нововолинську
Сьогодні, 18:44
У Луцьку біля залізничного вокзалу стався витік газу
Сьогодні, 18:21