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У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор

У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор
Аварія за участю двох автомобілів трапилася у Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу школи №5.

Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці аварії.

Згідно з попередньою інформацією, Volkswagen, не дотримавшись безпечної дистанції, врізався в Audi. На місці аварії працює патрульна поліція Волині.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився величезний затор - від проспекту Соборності, проспектом Перемоги, аж до Історичного факультету.

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Теги: аварія, Луцьк, затор
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