У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор





Про це



Згідно з попередньою інформацією, Volkswagen, не дотримавшись безпечної дистанції, врізався в Audi. На місці аварії працює патрульна поліція Волині.



Наразі інформації про постраждалих немає.



Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився величезний затор - від проспекту Соборності, проспектом Перемоги, аж до Історичного факультету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю двох автомобілів трапилася у Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу школи №5.Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці аварії.Згідно з попередньою інформацією, Volkswagen, не дотримавшись безпечної дистанції, врізався в Audi. На місці аварії працює патрульна поліція Волині.Наразі інформації про постраждалих немає.Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився величезний затор - від проспекту Соборності, проспектом Перемоги, аж до Історичного факультету.

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