У Луцьку через аварію біля школи №5 – затор
Сьогодні, 18:56
Аварія за участю двох автомобілів трапилася у Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу школи №5.
Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці аварії.
Згідно з попередньою інформацією, Volkswagen, не дотримавшись безпечної дистанції, врізався в Audi. На місці аварії працює патрульна поліція Волині.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився величезний затор - від проспекту Соборності, проспектом Перемоги, аж до Історичного факультету.
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Про це Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомили очевидці аварії.
Згідно з попередньою інформацією, Volkswagen, не дотримавшись безпечної дистанції, врізався в Audi. На місці аварії працює патрульна поліція Волині.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Зі слів свідків ДТП, через аварію утворився величезний затор - від проспекту Соборності, проспектом Перемоги, аж до Історичного факультету.
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