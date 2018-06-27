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На Волині через Святвечір перенесуть робочий день

На Волині через Святвечір перенесуть робочий день
У Волинській області перенесуть робочий день, який випав на Святвечір.

Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА від 5 листопада 2019 року.

Згідно з текстом розпорядження, щоб забезпечити раціональне використання робочого часу і створити сприятливі умови для святкування у 2020 році Різдвяних свят, робочий день з понеділка 6 січня перенесуть на суботу 11 січня.

Для керівників підприємств, установ і організацій області (за винятком обласних органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) у Волинській ОДА рекомендували перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2020 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні відповідно розпорядження.

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Теги: свята, 2020, перенесення, вихідний, Волинь
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