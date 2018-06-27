На Волині через Святвечір перенесуть робочий день
Сьогодні, 21:47
У Волинській області перенесуть робочий день, який випав на Святвечір.
Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА від 5 листопада 2019 року.
Згідно з текстом розпорядження, щоб забезпечити раціональне використання робочого часу і створити сприятливі умови для святкування у 2020 році Різдвяних свят, робочий день з понеділка 6 січня перенесуть на суботу 11 січня.
Для керівників підприємств, установ і організацій області (за винятком обласних органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) у Волинській ОДА рекомендували перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2020 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні відповідно розпорядження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА від 5 листопада 2019 року.
Згідно з текстом розпорядження, щоб забезпечити раціональне використання робочого часу і створити сприятливі умови для святкування у 2020 році Різдвяних свят, робочий день з понеділка 6 січня перенесуть на суботу 11 січня.
Для керівників підприємств, установ і організацій області (за винятком обласних органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) у Волинській ОДА рекомендували перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2020 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні відповідно розпорядження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Футболіст «Волині» став найкращим гравцем Першої ліги в жовтні
Сьогодні, 22:05
На Волині через Святвечір перенесуть робочий день
Сьогодні, 21:47
У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:08
У Світязі в чоловіка знайшли гранати та набої
Сьогодні, 20:45