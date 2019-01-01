У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО





На вулиці Львівській іномарка збила чоловіка, - повідомляє



Водій автомобіля VolkswagenPassat на єврореєстрації збив насмерть 30-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.



Від отриманих травм чоловік загинув.



На місці працює поліція.





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