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У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО

У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася смертельна аварія.

На вулиці Львівській іномарка збила чоловіка, - повідомляє ІА Волинські Новини.

Водій автомобіля VolkswagenPassat на єврореєстрації збив насмерть 30-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Від отриманих травм чоловік загинув.

На місці працює поліція.

У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО

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Теги: ДТП, смерть, Луцьк
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Коментарі 2
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На Волині
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Мабуть цей чоловік на ходив до Украінської церкви. А так би живий був би ще.
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