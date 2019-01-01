У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:08
В обласному центрі Волині сталася смертельна аварія.
На вулиці Львівській іномарка збила чоловіка, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Водій автомобіля VolkswagenPassat на єврореєстрації збив насмерть 30-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Від отриманих травм чоловік загинув.
На місці працює поліція.
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На вулиці Львівській іномарка збила чоловіка, - повідомляє ІА Волинські Новини.
Водій автомобіля VolkswagenPassat на єврореєстрації збив насмерть 30-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Від отриманих травм чоловік загинув.
На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
На Волині
Мабуть цей чоловік на ходив до Украінської церкви. А так би живий був би ще.
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