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Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО

Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО
Волинські учасники бойових дій на сході України разом зі сім`ями відправились у Боснію та Герцоговину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Інні Третяк.

Поїздка відбувається в рамках благодійного проєкту «Рух за життя», який спільно з волонтерами започаткував Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Проєкт має на меті підтримати учасників АТО та їх родини.

Так, чотири сім'ї ветеранів, учасників бойових дій, проходять духовну реабілітацію у Боснії та Герцоговині. Ковельчани вже вдруге відвідують містечко Меджугор'є.

«Програма, яку пройдуть сім'ї спрямована на духовне зцілення та відновлення, зміцнення сімейних стосунків. Ми щиро віримо, що це допоможе нашим родинам знайти правильні "точки дотику", які були "викривлені" війною», - йдеться у дописі.

Організатори дякують усім спонсорам за фінансову підтримку.

Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО
Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО
Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, Боснія і Герцоговина
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