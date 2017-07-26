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На Львівщині під час весілля отруїлися гості

На Львівщині під час весілля отруїлися гості
На Львівщині сталося масове отруєння людей.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на прес-службу департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА

До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію в інфекційне відділення районної лікарні Новояворівська пацієнтів з симптомами гострого ентероколіту.

Всі постраждалі святкували весілля в ресторані "Криве озеро" у Новояворівську. Вживали смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

Станом на 15.00 6 листопада госпіталізовано 13 осіб. Стан пацієнтів середньої тяжкості.

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Теги: Львівщина, отруєння
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