На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми
Сьогодні, 05:22
У Нововолинську вібудеться турнір з армспорту, присвячений пам`яті Андрія Пушкаря та Віктора Яреми.
Турнір відбудеться 8 листопада, о 14:, в будинку спорту СОКу «Шахтар», - повідомляє відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю Нововолинськоъ міськради.
Змагання проходитимуть у трьох вікових категоріях: серед школярів 9-11 класів, учнів професійно-технічних закладів і студентів вищих навчальних закладів та аматорів.
Андрій Пушкар – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.
Нагадаємо, спортсмен – рукоборець був головним суддею турніру з армрестлінгу за Кубок міського голови, який проходив у Нововолинську минулоріч 10 листопада. Після завершення цих змагань він провів майстер-клас з армрлеснігу. А через кілька днів, 14 листопада, стало відомо, що Андрій Пушкар загинув унаслідок ДТП.
Змагання з армрестлінгу у Нововолинську активно підтримував депутат міської ради Віктор Ярема. Він був одним з організаторів і спонсорів цього спортивного заходу.
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Турнір відбудеться 8 листопада, о 14:, в будинку спорту СОКу «Шахтар», - повідомляє відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю Нововолинськоъ міськради.
Змагання проходитимуть у трьох вікових категоріях: серед школярів 9-11 класів, учнів професійно-технічних закладів і студентів вищих навчальних закладів та аматорів.
Андрій Пушкар – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.
Нагадаємо, спортсмен – рукоборець був головним суддею турніру з армрестлінгу за Кубок міського голови, який проходив у Нововолинську минулоріч 10 листопада. Після завершення цих змагань він провів майстер-клас з армрлеснігу. А через кілька днів, 14 листопада, стало відомо, що Андрій Пушкар загинув унаслідок ДТП.
Змагання з армрестлінгу у Нововолинську активно підтримував депутат міської ради Віктор Ярема. Він був одним з організаторів і спонсорів цього спортивного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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