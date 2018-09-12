На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми

У Нововолинську вібудеться турнір з армспорту, присвячений пам`ятітаТурнір відбудеться 8 листопада, о 14:, в будинку спорту СОКу «Шахтар», - повідомляє відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю Нововолинськоъ міськради.Змагання проходитимуть у трьох вікових категоріях: серед школярів 9-11 класів, учнів професійно-технічних закладів і студентів вищих навчальних закладів та аматорів.Андрій Пушкар – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.Нагадаємо, спортсмен – рукоборець був головним суддею турніру з армрестлінгу за Кубок міського голови, який проходив у Нововолинську минулоріч 10 листопада. Після завершення цих змагань він провів майстер-клас з армрлеснігу. А через кілька днів, 14 листопада, стало відомо, що Андрій Пушкар загинув унаслідок ДТП.Змагання з армрестлінгу у Нововолинську активно підтримував депутат міської ради Віктор Ярема. Він був одним з організаторів і спонсорів цього спортивного заходу.