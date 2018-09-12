вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми

На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми
У Нововолинську вібудеться турнір з армспорту, присвячений пам`яті Андрія Пушкаря та Віктора Яреми.

Турнір відбудеться 8 листопада, о 14:, в будинку спорту СОКу «Шахтар», - повідомляє відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв`язків з громадськістю Нововолинськоъ міськради.

Змагання проходитимуть у трьох вікових категоріях: серед школярів 9-11 класів, учнів професійно-технічних закладів і студентів вищих навчальних закладів та аматорів.

Андрій Пушкар – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.

Нагадаємо, спортсмен – рукоборець був головним суддею турніру з армрестлінгу за Кубок міського голови, який проходив у Нововолинську минулоріч 10 листопада. Після завершення цих змагань він провів майстер-клас з армрлеснігу. А через кілька днів, 14 листопада, стало відомо, що Андрій Пушкар загинув унаслідок ДТП.

Змагання з армрестлінгу у Нововолинську активно підтримував депутат міської ради Віктор Ярема. Він був одним з організаторів і спонсорів цього спортивного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми
Сьогодні, 05:22
Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
Сьогодні, 04:05
Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів
Сьогодні, 03:16
Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Журналістів каратимуть за маніпуляції та поширення брехні
Сьогодні, 01:04
Схожі новини
Волинський тенісист привіз нагороди з турніру Волинський тенісист привіз нагороди з турніру
21 жовтень, 01:32
У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО У Нововолинську відбулися змагання з тенісу. ФОТО
03 вересень, 08:12
Акробатика і гнучкість: на Волині обрали кращих черлідерок. ФОТО Акробатика і гнучкість: на Волині обрали кращих черлідерок. ФОТО
07 березень, 19:00
На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО
12 вересень, 2018, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відбудеться турнір пам`яті чемпіона світу Андрія Пушкаря і Віктора Яреми
Сьогодні, 05:22
 0
Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
Сьогодні, 04:05
 0
Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів
Сьогодні, 03:16
 0
Четверо волинських атовців зі сім`ями відвідали Боснію та Герцоговину. ФОТО
Сьогодні, 02:18
 0
Журналістів каратимуть за маніпуляції та поширення брехні
Сьогодні, 01:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿