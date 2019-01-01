Для протидії домашньому насильству: волинські копи отримали автомобіль
Сьогодні, 06:10
Волинські поліцейські отримали автомобіль. Автівку використовуватиме група, яка реагує на виклики щодо домашнього насильства.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
Для групи «Поліна», яка протидіє домашньому насильству і працює у Луцьку з вересня в пілотному режимі, надали автомобіль. Це допоможе правоохоронцям краще і якісніше реагувати на виклики зі служби 102, які надходять саме про вчинення домашнього насильства.
Крім того, капрал Ольга Крук, яка несе службу саме в цій групі, отримала подяку від Нацполіції за високі особисті досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки.
У патрульній поліції жінка працює з 19 грудня 2017 року.
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Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
Для групи «Поліна», яка протидіє домашньому насильству і працює у Луцьку з вересня в пілотному режимі, надали автомобіль. Це допоможе правоохоронцям краще і якісніше реагувати на виклики зі служби 102, які надходять саме про вчинення домашнього насильства.
Крім того, капрал Ольга Крук, яка несе службу саме в цій групі, отримала подяку від Нацполіції за високі особисті досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки.
У патрульній поліції жінка працює з 19 грудня 2017 року.
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