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Для протидії домашньому насильству: волинські копи отримали автомобіль

Для протидії домашньому насильству: волинські копи отримали автомобіль
Волинські поліцейські отримали автомобіль. Автівку використовуватиме група, яка реагує на виклики щодо домашнього насильства.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

Для групи «Поліна», яка протидіє домашньому насильству і працює у Луцьку з вересня в пілотному режимі, надали автомобіль. Це допоможе правоохоронцям краще і якісніше реагувати на виклики зі служби 102, які надходять саме про вчинення домашнього насильства.

Крім того, капрал Ольга Крук, яка несе службу саме в цій групі, отримала подяку від Нацполіції за високі особисті досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки.
У патрульній поліції жінка працює з 19 грудня 2017 року.

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Теги: Луцьк, поліція
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