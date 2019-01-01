У Луцьку вже тиждень розшукують чоловіка, який страждає на психічне захворювання

Місцезнаходження, 1981 року народження, жителя села Великий Омеляник Луцького району, який зник 31 жовтня, досі невідоме.Про це розповіли родичі зниклого.Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При собі мав радіо.Особливі прикмети: відсутність 3 середніх зубів.При розмові може називатися іншим ім’ям – Ройко Саша, сирота з Полтави.За словами сестри, люди повідомляють, що нібито востаннє бачили його у селі Луцького району.Поліція та родичі звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цього чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 0674221675, 0679295903 або на лінію «102».