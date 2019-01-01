Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:11
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.495, а продаж – 24.863.
Євро при купівлі становить – 27.012, продажу – 27.614.
Курс російського рубля: купівля – 0.338, продаж – 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.520
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Євро при купівлі становить – 27.012, продажу – 27.614.
Курс російського рубля: купівля – 0.338, продаж – 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.520
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