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Яке свято 7 листопада: чого не можна робити в цей день

Яке свято 7 листопада: чого не можна робити в цей день
7 листопада вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня "Федот на лід веде" – починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, і наближається справжня зима. Люди намагалися аналізували природні явища і передбачали, якою буде погода.

Святих Маркіяна і Мартирія вважають покровителями всіх юристів, але західних. У наших служителів Феміди – покровитель святий Миколай, - пише 24 канал.

Іменини 7 листопада святкують: Валерій, Маркіян (Марко).

Народні прикмети на 7 листопада

– Якщо на небі мерехтять зірки – погіршиться погода і появиться сильний вітер.

– Якщо небо має чистий блакитний колір, то хороша погода протримається ще довго.

– На небі хмари пливуть низько – очікуйте дощу та похолодання.

– 7 листопада плаче земля – обов'язково піде або сніг, або дощ.

Що можна робити 7 листопада

1. Вважається, що у цей день добре виплакати свої нещастя, покаятися у скоєних гріхах. Кажуть, що після цього можна з чистим серцем і помислами зустріти зиму.

2. Якщо в цей день попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.

3. За повір'ям, якщо дівчина-сирота звернеться цього дня з проханням до померлої матері – вона обов'язково виконає його.

Що не можна робити 7 листопада

1. Тим, хто займається приватною торгівлею рекомендується у цей день не їздити нікуди з товаром.

2. Жінкам та дівчатам не можна плакати в подушку. Кажуть, що тому, хто потім ляже на цю подушку – перейдуть всі сльози й болі.

3. Оминути людей, які просять милостиню. Цього дня треба допомагати знедоленим людям.


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Теги: 7 листопада, свято
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