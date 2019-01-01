Яке свято 7 листопада: чого не можна робити в цей день

7 листопада вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня "Федот на лід веде" – починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, і наближається справжня зима. Люди намагалися аналізували природні явища і передбачали, якою буде погода.Святих Маркіяна і Мартирія вважають покровителями всіх юристів, але західних. У наших служителів Феміди – покровитель святий Миколай, - пише 24 канал.Іменини 7 листопада святкують: Валерій, Маркіян (Марко).– Якщо на небі мерехтять зірки – погіршиться погода і появиться сильний вітер.– Якщо небо має чистий блакитний колір, то хороша погода протримається ще довго.– На небі хмари пливуть низько – очікуйте дощу та похолодання.– 7 листопада плаче земля – обов'язково піде або сніг, або дощ.1. Вважається, що у цей день добре виплакати свої нещастя, покаятися у скоєних гріхах. Кажуть, що після цього можна з чистим серцем і помислами зустріти зиму.2. Якщо в цей день попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.3. За повір'ям, якщо дівчина-сирота звернеться цього дня з проханням до померлої матері – вона обов'язково виконає його.1. Тим, хто займається приватною торгівлею рекомендується у цей день не їздити нікуди з товаром.2. Жінкам та дівчатам не можна плакати в подушку. Кажуть, що тому, хто потім ляже на цю подушку – перейдуть всі сльози й болі.3. Оминути людей, які просять милостиню. Цього дня треба допомагати знедоленим людям.