Відомо, хто може очолити «Луцьктепло»
Сьогодні, 09:35
Кандидат на посаду директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський презентував програму розвитку підприємства в рамках конкурсу на зайняття вакансії.
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Серед головних пунктів перспективного плану розвитку:
- ліквідація збиткових та дрібних неефективних котелень, що дозволить економити мільйони гривень бюджетних коштів;
- повна інвентаризація мереж із впровадженням геоінформаційної електронної системи;
- запровадження білінгової системи, особистих кабінетів споживачів, що значно спростить клієнтам підприємства доступ до інформації, відкриє можливість онлайн-подачі показників та контролю особових рахунків;
- заміна 18 км теплових мереж;
- оптимізація чисельності працівників та структури підприємства;
- запровадження проектів модернізації систем централізованого постачання, серед яких: встановлення ІТП, заміна пальників та насосів, встановлення пластинчатих теплообмінників тощо, а також ряд інших заходів по розвитку підприємства та налагодженню ефективної діяльності.
"Під час обговорення пропозицій наголосили на необхідності поліпшення якості відновних робіт після проведення ремонтів працівниками ДКП «Луцьктепло» – цей важливий аспект буде взято на особливий контроль керівника, адже після проведення ремонтних робіт підприємства зобов’язані лишати по собі такий же стан благоустрою території, який існував до початку роботи", – написав Недопад.
Іван Скорупський працював заступником головного інженера, а нині – заступник директора з виробництва.
"Розуміє специфіку роботи підприємства і його проблематику. Досвідчений фахівець із власним баченням подальших змін на підприємстві. Оскільки розвиток та усунення збитковості ДКП «Луцьктепло» – це один зі стратегічно важливих напрямків роботи Луцької міської ради, дуже важливим є момент обрання керманича, який усвідомлює обсяги відповідальності, розуміється на особливостях роботи і готовий працювати на результат", - переконує Григорій Недопад.
Зауважимо, що Іван Скорупський – єдиний кандидат у конкурсі на посаду директора «Луцьктепла».
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Серед головних пунктів перспективного плану розвитку:
- ліквідація збиткових та дрібних неефективних котелень, що дозволить економити мільйони гривень бюджетних коштів;
- повна інвентаризація мереж із впровадженням геоінформаційної електронної системи;
- запровадження білінгової системи, особистих кабінетів споживачів, що значно спростить клієнтам підприємства доступ до інформації, відкриє можливість онлайн-подачі показників та контролю особових рахунків;
- заміна 18 км теплових мереж;
- оптимізація чисельності працівників та структури підприємства;
- запровадження проектів модернізації систем централізованого постачання, серед яких: встановлення ІТП, заміна пальників та насосів, встановлення пластинчатих теплообмінників тощо, а також ряд інших заходів по розвитку підприємства та налагодженню ефективної діяльності.
"Під час обговорення пропозицій наголосили на необхідності поліпшення якості відновних робіт після проведення ремонтів працівниками ДКП «Луцьктепло» – цей важливий аспект буде взято на особливий контроль керівника, адже після проведення ремонтних робіт підприємства зобов’язані лишати по собі такий же стан благоустрою території, який існував до початку роботи", – написав Недопад.
Іван Скорупський працював заступником головного інженера, а нині – заступник директора з виробництва.
"Розуміє специфіку роботи підприємства і його проблематику. Досвідчений фахівець із власним баченням подальших змін на підприємстві. Оскільки розвиток та усунення збитковості ДКП «Луцьктепло» – це один зі стратегічно важливих напрямків роботи Луцької міської ради, дуже важливим є момент обрання керманича, який усвідомлює обсяги відповідальності, розуміється на особливостях роботи і готовий працювати на результат", - переконує Григорій Недопад.
Зауважимо, що Іван Скорупський – єдиний кандидат у конкурсі на посаду директора «Луцьктепла».
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