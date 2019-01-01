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У Львові побилися майже 100 футбольних фанатів: постраждали поліцейські

У Львові побилися майже 100 футбольних фанатів: постраждали поліцейські
У Львові сталася масова бійка футбольних фанатів, в результаті якої постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба поліції області у четвер, 7 листопада.

Так, 6 листопада, близько 23:15 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові.

На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки - з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші - іноземці.

Під час припинення правопорушення травмовані двоє поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішують питання правової кваліфікації.


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Теги: бійка, футбольні фани
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