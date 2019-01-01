У Львові побилися майже 100 футбольних фанатів: постраждали поліцейські

У Львові сталася масова бійка футбольних фанатів, в результаті якої постраждали двоє поліцейських.Про це повідомляє прес-служба поліції області у четвер, 7 листопада.Так, 6 листопада, близько 23:15 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові.На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.Поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки - з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші - іноземці.Під час припинення правопорушення травмовані двоє поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобіліНаразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішують питання правової кваліфікації.