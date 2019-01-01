У Луцьку серед вулиці продовжують затримувати людей з наркотиками

Учора, 6 листопада, щойно заступивши на службу з охорони громадського порядку в місті Луцьку, автопатруль нацгвардійців затримав чоловіка з наркотиками.Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України.Рухаючись вулицею Клима Савури, гвардійці автопатруля помітили осіб, які, побачивши патрульний автомобіль, різко змінили напрямок руху.Старший наряду старший лейтенантвирішив перевірити цих осіб. В ході спілкування одна особа помітно нервувала. Тож здійснили поверхневу перевірку цього чоловіка.Зрештою, в кишені його куртки виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору схожою на «Канабіс». На місце викликали слідчо-оперативну групу. Незаконну знахідку вилучили та направили на експертизу.Зауважимо, що повідомлення про те, що у Луцьку просто поверед вулиці у підозрілих людей вилучають наркотики, періодично з'являються віл поліцейських та нацгвардійців.