У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО

Ігорю Салу, що призвело до загибелі однієї особи.



Ще двоє були поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Києві, - пише



Стало відомо, що вибухом зачепило автомобіль, що стояв поруч із машиною, яка стала ціллю злочинця.



На місце НП прибули правоохоронці, рятувальники та багато машин "швидкої допомоги". За попередньою інформацією, з автомобілем бізнесмена зрівнявся мотоцикліст і поклав на дах Mercedes вибуховий пристрій. Автомобіль був броньований.



Як розповіла місцева жителька, вибух був такий, що вікна затремтіли в квартирі. "Я ще подумала: нічого собі салют", – додала дівчина



Що відомо про власника авто



За даними джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, броньована машина належала російсько-українському бізнесменові, директору великої фармацевтичної компанії Ігорю Салу. Саме на його життя скоїли замах.



Поліцейському з поліції охорони, який перебував в авто, вибухом відірвало голову. Сам Сало і його водій залишилися живі, проте про їх стан поки нічого не відомо.



Ігор Сало починав свою кар'єру бізнесмена в Росії, проте йому не вдалося зайняти там високу нішу, тому він переїхав в Україну. Після спроб знайти себе в будівельному бізнесі, Сало перейшов у фармацевтичну галузь. Також відомо, що він пов'язаний з аграрним сектором України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві на Брест-Литовському шосе в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля , який належав відомому бізнесмену, що призвело до загибелі однієї особи.Ще двоє були поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Києві, - пише Обозреватель Стало відомо, що вибухом зачепило автомобіль, що стояв поруч із машиною, яка стала ціллю злочинця.На місце НП прибули правоохоронці, рятувальники та багато машин "швидкої допомоги". За попередньою інформацією, з автомобілем бізнесмена зрівнявся мотоцикліст і поклав на дах Mercedes вибуховий пристрій. Автомобіль був броньований.Як розповіла місцева жителька, вибух був такий, що вікна затремтіли в квартирі. "Я ще подумала: нічого собі салют", – додала дівчинаЗа даними джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, броньована машина належала російсько-українському бізнесменові, директору великої фармацевтичної компанії Ігорю Салу. Саме на його життя скоїли замах.Поліцейському з поліції охорони, який перебував в авто, вибухом відірвало голову. Сам Сало і його водій залишилися живі, проте про їх стан поки нічого не відомо.Ігор Сало починав свою кар'єру бізнесмена в Росії, проте йому не вдалося зайняти там високу нішу, тому він переїхав в Україну. Після спроб знайти себе в будівельному бізнесі, Сало перейшов у фармацевтичну галузь. Також відомо, що він пов'язаний з аграрним сектором України.

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