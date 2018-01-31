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У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО

У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО
В Києві на Брест-Литовському шосе в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля , який належав відомому бізнесмену Ігорю Салу, що призвело до загибелі однієї особи.

Ще двоє були поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Києві, - пише Обозреватель.

Стало відомо, що вибухом зачепило автомобіль, що стояв поруч із машиною, яка стала ціллю злочинця.

На місце НП прибули правоохоронці, рятувальники та багато машин "швидкої допомоги". За попередньою інформацією, з автомобілем бізнесмена зрівнявся мотоцикліст і поклав на дах Mercedes вибуховий пристрій. Автомобіль був броньований.

Як розповіла місцева жителька, вибух був такий, що вікна затремтіли в квартирі. "Я ще подумала: нічого собі салют", – додала дівчина

Що відомо про власника авто

За даними джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, броньована машина належала російсько-українському бізнесменові, директору великої фармацевтичної компанії Ігорю Салу. Саме на його життя скоїли замах.

Поліцейському з поліції охорони, який перебував в авто, вибухом відірвало голову. Сам Сало і його водій залишилися живі, проте про їх стан поки нічого не відомо.

Ігор Сало починав свою кар'єру бізнесмена в Росії, проте йому не вдалося зайняти там високу нішу, тому він переїхав в Україну. Після спроб знайти себе в будівельному бізнесі, Сало перейшов у фармацевтичну галузь. Також відомо, що він пов'язаний з аграрним сектором України.

У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО
У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО
У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО
У Києві підірвали броньований Mercedes відомого бізнесмена. ФОТО

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Теги: замах, Київ, бізнесмен
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