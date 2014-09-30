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У центрі Луцька вкрали скульптуру кликуна. ФОТО

У центрі Луцька вкрали скульптуру кликуна. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані біля Сонячного годинника вкрали скульптуру кликуна, яку встановили 1 листопада.

Сьогодні, 7 листопада, вранці виявили, що скульптуру по-варварськи вирвали разом з кріпленням, - інформує управління туризму та промоції міста Луцькради.

"Дуже важко підібрати вдалі коментарі, коли знищують те, що створювалось довго, у що вкладалась душа і що зроблено з любов'ю до міста. Планували виготовити та встановити ще ряд скульптур й розробити туристичний маршрут містом", - йдеться у повідомленні.

Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо крадіжки, просять зателефонувати 102 або повідомити в управління туризму та промоції міста Луцької міської ради (тел. 777 956, 777 924), начальник управління: Катерина Теліпська (тел. 050 202 81 88).

У центрі Луцька вкрали скульптуру кликуна. ФОТО
У центрі Луцька вкрали скульптуру кликуна. ФОТО
У центрі Луцька вкрали скульптуру кликуна. ФОТО
У центрі Луцька вкрали скульптуру кликуна. ФОТО


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Теги: Луцький кликун, вкрали
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