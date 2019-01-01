Термінали для е-квитків поки не запрацювали: чому і коли вирішать проблему





У міській раді пояснюють це технічним збоєм, який обіцяють виправити до кінця дня, - пише



Нагадаємо, пільгові картки вже декілька тижнів видають лучанам.



Купити неперсоніфіковані квитки поки можна лише в операторів підприємства «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а.



Керівник управління транспорту та зв’язку міської ради Володимир Степанов каже, що над усуненням неполадок працюють.



«Стався технічний збій, але зараз над цим працюють і протягом дня вмикатимуть термінали. В першу чергу – в центрі міста: в офісі «Сіті кард систем», в департаменті соціального захисту, ЦУМі. Сподіваюсь, до кінця дня проблему вирішать», - пояснив посадовець.



Нагадаємо, що



До слова, усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електронні квитки для проїзду у маршрутках і тролейбусах Луцька планували почати продавати у четвер, 7 листопада. Деякі термінали вже підключені до мережі, але не працюють.У міській раді пояснюють це технічним збоєм, який обіцяють виправити до кінця дня, - пише Перший Нагадаємо, пільгові картки вже декілька тижнів видають лучанам.Купити неперсоніфіковані квитки поки можна лише в операторів підприємства «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а.Керівник управління транспорту та зв’язку міської радикаже, що над усуненням неполадок працюють.«Стався технічний збій, але зараз над цим працюють і протягом дня вмикатимуть термінали. В першу чергу – в центрі міста: в офісі «Сіті кард систем», в департаменті соціального захисту, ЦУМі. Сподіваюсь, до кінця дня проблему вирішать», - пояснив посадовець.Нагадаємо, що у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. До слова, усі публікаціїна тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію

Інші новини теми