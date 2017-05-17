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Смертельна аварія на Львівській: водій, що збив молодого чоловіка, був п'яним

Смертельна аварія на Львівській: водій, що збив молодого чоловіка, був п'яним
Учора, 7 листопада, ввечері близько 20 години на вулиці Львівській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat допустив наїзд на 34-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм перехожий помер.

У поліції Волині розповіли деталі смертельної аварії.

Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.


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Теги: смерть, аварія, Львівська, Луцьк
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