Смертельна аварія на Львівській: водій, що збив молодого чоловіка, був п'яним

Учора, 7 листопада, ввечері близько 20 години на вулиці Львівській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat, котрий перетинав проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм перехожий помер.У поліції Волині розповіли деталі смертельної аварії.Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.