Смертельна аварія на Львівській: водій, що збив молодого чоловіка, був п'яним
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Учора, 7 листопада, ввечері близько 20 години на вулиці Львівській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat допустив наїзд на 34-річного жителя Луцького району, котрий перетинав проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок отриманих травм перехожий помер.
У поліції Волині розповіли деталі смертельної аварії.
Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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У поліції Волині розповіли деталі смертельної аварії.
Відомо, що за кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Луцького району. Встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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